Xả súng nhắm vào xe CĐV Argentina ở World Cup, một người thiệt mạng

TPO - Chưa đầy 90 phút trước khi Lionel Messi ghi hat-trick vào lưới Algeria, một nhóm CĐV Argentina đang trên đường đến sân Arrowhead thì chiếc xe Uber chở họ bị kẻ lạ nã súng từ xe bên cạnh. Đó chỉ là một trong năm vụ xả súng liên tiếp rúng động Kansas City tối thứ Ba, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương.

Theo cảnh sát Kansas City, chuỗi vụ nổ súng xảy ra từ 18h đến 18h30 dọc theo hành lang dài khoảng 8km, trong đó ba vụ diễn ra ngay trên các tuyến cao tốc I-70 và I-670 chạy qua trung tâm thành phố. Tất cả các điểm bắn đều cách sân Arrowhead ít nhất 6km và không có liên hệ trực tiếp nào với giải đấu hay bất kỳ sự kiện FIFA nào, cảnh sát nhấn mạnh.

Tuyến đường xảy ra vụ xả súng nhằm vào xe chở CĐV Argentina.

Chiếc Uber chở các cổ động viên Argentina là một trong những xe bị tấn công. Hai người hâm mộ đến từ Mỹ kể lại với tờ La Nación rằng một chiếc xe áp sát rồi nổ hai phát súng vào xe của họ, khiến tài xế trúng đạn vào chân.

“Lúc đầu chúng tôi tưởng là nổ lốp”, một CĐV Argentina trong vụ việc nói. “Cho đến khi thấy chân tài xế bị thủng một lỗ”. Theo Đại úy Jacob Becchina, vết thương của tài xế không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đến đồn khai báo, nhóm cổ động viên được cảnh sát đưa đến sân bằng xe tuần tra - và kịp chứng kiến đội tuyển của họ thắng 3-0.

Các fan Argentina thoát chết trong vụ xả súng đang kể lại sự việc với phóng viên.

Cùng hướng di chuyển từ tây sang đông theo lời khai của các nạn nhân, kẻ tấn công còn nhắm vào ít nhất bốn xe khác. Tổng cộng ba người lớn và một thiếu niên nhập viện. Đáng chú ý nhất là vụ khoảng 18h30 trên đường Truman Road: một chiếc xe đâm vào cột điện, tài xế được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ phát hiện vết thương do đạn bắn trong khi điều trị. Nạn nhân này sau đó tử vong.

"Tất cả các nạn nhân đều cho biết họ đang lái xe trên đường cao tốc hoặc đường phố thì bị bắn vào xe," Đại úy Becchina cho biết. Cảnh sát xác định có khả năng cao tất cả các vụ nổ súng đều do một nghi phạm gây ra. Nghi phạm nam, 22 tuổi, được mô tả là nguy hiểm và vẫn đang lẩn trốn.

Chân dung nghi phạm được cảnh sát Kansas City đăng tải.

Cảnh sát đã phong tỏa một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Independence - cách điểm nổ súng cuối cùng khoảng 3km về phía đông - nhưng khi ập vào lúc 8h sáng thứ Tư (17/6), nghi phạm đã tẩu thoát. Cảnh sát Kansas City, bang Kansas, cũng đã có lệnh bắt nghi phạm này liên quan đến một vụ bắn súng bất hợp pháp ngày 11/6.

Đây là vụ xả súng nghiêm trọng thứ hai trong 10 ngày tại Kansas City trong thời gian diễn ra World Cup 2026 - thành phố đang là nơi đăng cai nhiều trận đấu bảng và cũng là nơi đội tuyển Anh đóng quân giai đoạn đầu giải trước khi di chuyển đến Dallas.