Chuyên gia Việt: Brazil và Morocco giành 3 điểm

TPO - Tại lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2026, Brazil được dự báo sẽ đánh bại Haiti trong khi Morocco giành đủ 3 điểm trước Scotland.

Brazil buộc phải thắng Haiti sau khi bị Morocco cầm hoà 1-1 trận ra quân

Trận hoà 1-1 trước Morocco phần nào khiến giới hâm mộ Selecao thất vọng. Là ứng viên vô địch nhưng Brazil để đối phương dẫn trước và chỉ giành lại được 1 điểm nhờ bàn thắng của Vinicius Junior.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, vấn đề của Brazil là hàng tấn công chơi chưa khởi sắc. Điều này sẽ phải khắc phục khi họ gặp Haiti, đội bóng có chênh lệch đáng kể về đẳng cấp với Brazil.

"Brazil vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới. Trận đấu với Morocco có thể chưa như ý nhưng tôi cho rằng Brazil sẽ sớm ổn định trở lại. Carlo Ancelotti là HLV đẳng cấp và có kinh nghiệm, ông ấy sẽ biết cách xử lý các vấn đề của đội bóng"-ông Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Brazil có thể bị mất tập trung khỏi chuyên môn vì những câu chuyện bên ngoài sân cỏ, gồm tình hình chấn thương và việc triệu tập Neymar tham dự World Cup 2026. Trận hoà với Morocco là lời cảnh báo khiến đoàn quân của HLV Ancelotti phải tập trung trở lại. Ông Phúc dự báo Brazil sẽ thắng Haiti 3-0.

Về cặp đấu còn lại ở bảng C giữa Scotland và Morocco, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định Morocco sẽ chiếm ưu thế trận đấu và giành trọn 3 điểm trước đối thủ. Ông Phúc đánh giá:

"Morocco sở hữu đội hình đồng đều, chơi gắn kết và đa dạng. Scotland đã cho thấy quyết tâm lớn trước Haiti, nhưng rõ ràng so với Morocco, đội hình của họ ít kinh nghiệm hơn. Theo tôi Morocco sẽ giành chiến thắng 2-0".