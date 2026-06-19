World Cup 2026: Những khán đài rực rỡ sắc màu

TPO - Từ khán đài các sân vận động đến những khu vực fan zone sôi động, người hâm mộ World Cup 2026 đang tạo nên một bức tranh đa sắc màu bằng trang phục độc đáo, những lá cờ Tổ quốc và tình yêu dành cho bóng đá.
Không chỉ là ngày hội của những bàn thắng và các cuộc tranh tài trên sân cỏ, World Cup 2026 còn là sân khấu dành cho hàng triệu người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại các sân vận động, khu vực fan zone hay trên những tuyến phố quanh địa điểm thi đấu, cổ động viên đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu bằng những bộ trang phục độc đáo, những lá quốc kỳ khổ lớn và vô số cách thể hiện tình yêu bóng đá đầy sáng tạo.
Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt trên sân, những hình ảnh bên ngoài đường biên cũng mang đến một góc nhìn khác về World Cup: nơi niềm đam mê bóng đá vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa, biến mỗi trận đấu thành một lễ hội thực sự. Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các cổ động viên tại World Cup 2026, từ những màn hóa trang công phu đến các cung bậc cảm xúc khó quên trên khán đài.