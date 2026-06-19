World Cup 2026: Những khán đài rực rỡ sắc màu

TPO - Từ khán đài các sân vận động đến những khu vực fan zone sôi động, người hâm mộ World Cup 2026 đang tạo nên một bức tranh đa sắc màu bằng trang phục độc đáo, những lá cờ Tổ quốc và tình yêu dành cho bóng đá.

Không chỉ là ngày hội của những bàn thắng và các cuộc tranh tài trên sân cỏ, World Cup 2026 còn là sân khấu dành cho hàng triệu người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại các sân vận động, khu vực fan zone hay trên những tuyến phố quanh địa điểm thi đấu, cổ động viên đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu bằng những bộ trang phục độc đáo, những lá quốc kỳ khổ lớn và vô số cách thể hiện tình yêu bóng đá đầy sáng tạo.

Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt trên sân, những hình ảnh bên ngoài đường biên cũng mang đến một góc nhìn khác về World Cup: nơi niềm đam mê bóng đá vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa, biến mỗi trận đấu thành một lễ hội thực sự. Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các cổ động viên tại World Cup 2026, từ những màn hóa trang công phu đến các cung bậc cảm xúc khó quên trên khán đài.

Hai bóng hồng Hàn Quốc tươi cười trên đường đến sân cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Mexico.

Một “fan 4 chân” siêu đáng yêu của đội tuyển Mexico﻿.

Một "gia đình Viking" khuấy động bầu không khí trên khán đài trước trận đấu giữa Thụy Điển và Tunisia.

Đôi mắt kính đặc biệt khiến fan Hàn Quốc này thu hút mọi ánh nhìn.

CĐV Curacao này nhuộm kín mặt bằng thứ màu xanh nước biển đặc trưng của đảo quốc quê nhà.

Không khó để nhận ra những CĐV Mỹ trên khán đài, với bộ trang phục gắn liền với lá quốc kỳ.

Một rừng cờ quanh mặt cũng không che nổi niềm vui bùng nổ của CĐV Ghana khi đội nhà ghi bàn vào lưới Panama.

Một CĐV Bỉ hóa thân thành "Quỷ Đỏ".

Vị pharaoh trẻ này đến từ đâu ta?!

“Mặt trời mọc” trên khán đài.

Trong tim của fan Brazil này, HLV Carlo Ancelotti luôn ở vị trí trang trọng nhất.

Ở đâu có fan New Zealand, ở đó có điệu nhảy chiến tranh haka với biểu cảm thè lưỡi đe dọa đã trở thành “độc bản”.

Một fan đến từ Sudan lạc bước vào khu vực CĐV Colombia trong trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia.

“Chú vẹt” đến từ Ecuador đang cổ vũ đội nhà trong trận gặp Bờ Biển Ngà.

CĐV Thụy Sỹ cũng mạnh dạn mơ đội nhà đoạt cúp.