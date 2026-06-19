Mexico đánh bại Hàn Quốc, chiếm ngôi đầu bảng A

TPO - Bàn thắng duy nhất Romo đem về chiến thắng 1-0 cho Mexico trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A. Kết quả đưa chủ nhà Mexico vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

foul HẾT GIỜ!!! Mexico 1-0 Hàn Quốc Hàn Quốc nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn. Mexico giành chiến thắng và đã chắc suất vào vòng knock-out. Với Hàn Quốc, đội bóng xứ Kim Chi vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng. report Cho Gue-sung không thể dứt điểm Phút 90+3: Cầu thủ Mexico kịp phá bóng ngay trước khi Cho Gue-sung đánh đầu. Hàn Quốc đang làm mọi thứ để tìm bàn gỡ. report Cơ hội trôi qua với Hàn Quốc Phút 90+1: Rất nhiều hy vọng đổ dồn vào pha đá phạt góc của Hàn Quốc. Lee Han-beom bật cao đánh đầu nhưng không thành. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Quá đáng tiếc cho Hàn Quốc Phút 87: Hai pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa không mang về bàn thắng cho Hàn Quốc. Cho Gue-sung không thắng thủ môn Mexico ở pha dứt điểm đầu tiên. Hwang Hee-chan lao vào đá bồi nhưng vẫn không ghi bàn. Thủ môn Mexico quá hay ở tình huống này. report Seung-Gyu Kim tiếp tục cứu thua Phút 85: Vargas dứt điểm hay nhưng thủ môn Seung-Gyu Kim còn xuất sắc hơn. Sau sai lầm cá nhân, Seung-Gyu Kim đã chơi tốt để giúp Hàn Quốc thoát khỏi 2 bàn thua. report Còn 10 phút cho nỗ lực của Hàn Quốc Phút 83: Hàn Quốc rất quyết tâm. Họ được cầm bóng chủ động nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải để phá vỡ hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Mexico. report Lee Kang-in dứt điểm Phút 78: Lee dứt điểm từ khoảng cách khá xa. Sút xa giờ có lẽ là giải pháp hữu hiệu cho Hàn Quốc. report KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ Hàn Quốc lại lỡ nhịp ở bước quyết định Phút 76: Yang Hyun-jun không kịp dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội. Chỉ cần tạo điểm cắt, cơ hội thành bàn của Hàn Quốc rất cao. report Thủ môn Hàn Quốc cứu thua Phút 14: Thủ môn Hàn Quốc đánh bại Jimenez trong pha đối mặt. Seung-Gyu Kim dã kịp khép góc. report Thống kê trận đấu sau 70 phút Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công hoàn toàn bế tắc. substitution Hàn Quốc thay thêm 2 người Phút 72: Kim Moon-hwan và Seol Young-woo rời sân. Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung vào sân. substitution Mexico thay 2 người Phút 71: Gutiérrez và Romo rời sân. Pineda và Vargas vào sân. report Mexico dàn đội hình 5 hậu vệ Phút 66: Quá đông cầu thủ Mexico đang co cụm phòng ngự. Trong khi đó, Hàn Quốc thiếu phương án để khoan thủng "xe buýt 2 tầng" của đội chủ nhà. Bóng vẫn đang quanh quẩn nhiều ở giữa sân. report Hàn Quốc dồn bóng sang biên Phút 62: Hàn Quốc không có đường tấn công ở trung lộ khi Mexico duy trì cự ly đội hình quá tốt. Phương án tối ưu cho đại diện châu Á là đưa bóng ra biên và tìm phương án để tấn công nhanh hơn, đưa bóng vào khu vực cấm địa sớm hơn. yellow Thẻ vàng tiếp theo cho Paik Seung-ho Phút 58: Paik Seung-ho vào bóng nguy hiểm từ phía sau với cầu thủ Mexico. Trọng tài rút thẻ vàng dứt khoát. start Hàn Quốc tăng cường hàng công: Son rời sân Phút 57: Lee Jae-sung và Son rời sân. Hwang Hee-chan và Oh Hyeon-gyu vào sân. report Trận đấu sẽ hấp dẫn từ bây giờ Phút 56: Sau bàn thua, Hàn Quốc không còn ý định chơi chắc chắn và rình rập nữa. Son cùng các đồng đội đang đẩy tốc độ tấn công, hứa hẹn giúp trận đấu hấp dẫn ở những phút còn lại. report Son xử lý rối rắm, cơ hội của Hàn Quốc trôi qua Phút 55: Son nhận bóng trong khu vực cấm địa. Anh cố xoay xở để tự mở ra khoảng trống để dứt điểm nhưng hậu vệ Mexico kịp xử lý tình huống. goal VÀO!!! Hàn Quốc dâng bàn thắng cho Mexico, thế bế tắc bị phá vỡ Phút 50: Pha phối hợp lỗi giữa thủ môn Seung-Gyu Kim và trung vệ Lee Gi-hyuk đã biếu không cho Mexico bàn thắng. Cụ thể, thủ môn Hàn Quốc không bắt dính bóng vì va chạm đồng đội. Bóng nẩy ra và Luis Romo chớp lấy cơ hội để ghi bàn. report KHÔNG VÀO!!! Gallardo sút ra ngoài Phút 50: Đây là pha tấn công đáng chú ý nhất của Mexico từ đầu trận. Gallardo chạy từ sân nhà đến tận vòng cấm Hàn Quốc. Anh nhận bóng và dứt điểm nhưng chưa làm nên chuyện. report Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT HIỆP MỘT!!! Mexico 0-0 Hàn Quốc report Hiệp một có 4 phút bù giờ report Bóng cắt ngang khung thành Mexico Phút 45: Lee Jae-sung lao vào sau quả tạt sớm của đồng đội nhưng không kịp dứt điểm. report Bóng quanh quẩn rất nhiều ở giữa sân Phút 43: Biểu đồ nhiệt của Whoscored thể hiện điều này. Cả 2 đội đều gặp khó khăn mỗi khi có ý định đưa bóng sang 1/3 cuối sân, chưa nói đến việc họ có xâm nhập được khu vực cấm địa hay không. Mexico - Hàn Quốc. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Seol Young-woo sút hỏng Phút 42: Seol Young-woo có cơ hội dứt điểm ở góc hẹp. Cú vung chân của hậu vệ Hàn Quốc ăn nhiều vào má ngoài, dẫn đến quỹ đạo không như ý. report Nhịp độ trận đấu đang rất chậm Phút 39: Bắt đầu xuất hiện nhiều pha phạm lỗi khiến trận đấu bị gián đoạn. Cả 2 đội đều thận trọng về nhau, dẫn đến các tình huống triển khai tấn công chỉ ở tốc độ vừa phải. report Các con số thống kê sau 30 phút Mexico vẫn cầm bóng áp đảo nhưng chưa tạo ra tình huống tấn công thật sự có nét. Hàn Quốc thì tập trung vào các tình huống tấn công vỗ mặt bằng bóng dài, nơi mà Son đang sẵn sàng chạy chỗ để đón đường chuyền đột biến. report Son lại rơi vào thế việt vị Phút 36: Son vượt qua hậu vệ Mexico và dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Thủ quân Hàn Quốc thất bại vì góc sút quá hẹp. Nhưng nếu ghi bàn, Son sẽ bị tước bỏ vì anh việt vị từ trước. report Những ghế trống ở Guadalajara Stadium Trên mạng xã hội, cư dân mạng thắc mắc tại sao lại có nhiều ghế trống như vậy ở sân Guadalajara, dù Mexico đang thi đấu. Trước đó, câu chuyện "những hàng ghế trống" tại World Cup 2026 gây tranh cãi dữ dội, khiến FIFA phải lên tiếng đính chính. Ngay từ góc quay chính diện truyền hình, khán giả dễ dàng bắt gặp khán đài B vẫn còn rất nhiều ghế trống. report Điểm số của cầu thủ 2 đội sau 25 phút Phút 27: Đây là đánh giá của chuyên trang thống kê Whoscored. Các ngôi sao tấn công của 2 đội đều được chấm điểm trung bình. Họ ít chạm bóng từ đầu trận vì cả Mexico và Hàn Quốc đều đang ưu tiên phòng ngự chặt chẽ. report Liên tục phất bóng dài Phút 22: Cả 2 đội đều duy trì cự ly đội hình chặt chẽ. Khi đó, bóng dài là giải pháp được cả Mexico và Hàn Quốc triển khai với hy vọng tạo ra đột biến. report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Hàn Quốc tóm gọn bóng Phút 20: Quinones chạy băng cắt và tung người đánh đầu khá ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn của Hàn Quốc đã đổ người và bắt dính bóng ngay nhịp một. report Mexico đang áp đặt thế trận Phút 17: Sau 10 phút đầu chơi chậm rãi để thăm dò, Mexico bắt đầu cầm bóng trội hơn để triển khai thế trận theo cách mình muốn. Đến đây, Hàn Quốc chuyển sang thế trận ưu tiên phòng ngự chắc chắn và sẽ đợi cơ hội phản công. report KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ Mexico cứu bóng trên vạch vôi Phút 16: Son tâng bóng tinh tế qua thủ môn, khiến hậu vệ Mexico phải cứu thua trên vạch vôi. Nếu đây là bàn thắng, Son không được công nhận vì anh đã rơi vào thế việt vị. report Son đang bị chia cắt Phút 14: Son chỉ có một pha chạm bóng từ đầu trận. Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng sang 1/3 cuối sân bên phía Mexico. report Son Heung-min không kịp dứt điểm Phút 10: Son thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội. Thủ quân Hàn Quốc không kịp đuổi theo bóng để dứt điểm. report Cách chơi của Hàn Quốc Phút 9: Đại diện châu Á đang vận hành sơ đồ 3-4-3. Hàn Quốc tạm thời cầm bóng trội hơn để tổ chức tấn công. Trong khi đó, Mexico nhập cuộc chậm, đang thăm dò trước khi tung các miếng đánh sở trường của mình. report CĐV Mexico tạo tiếng ồn khủng khiếp Phút 7: Phóng viên William Bitibiri của Sky Sports cho biết hầu hết CĐV Mexico trên khán đài đều đang hò hét để cổ vũ đội nhà, đồng thời trấn áp tinh thần Hàn Quốc. "Trước giờ bóng lăn, tiếng ồn đã vang vọng xung quanh sân", William cho hay. report Lee Kang-in bị cảnh cáo Phút 4: Ngôi sao của Hàn Quốc nhận thẻ vàng vì pha vào bóng nguy hiểm. Cầu thủ Mexico đòi thẻ đỏ nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng. report Khởi đầu máu lửa Phút 3: Hàn Quốc đang dâng cao đội hình để đá đôi công với Mexico, báo hiệu cho thế trận hấp dẫn. report Sức ép khủng khiếp từ chủ nhà Phút 2: Ngay từ những phút đầu tiên, CĐV Mexico đồng thanh, tạo nên sức ép khủng khiếp để áp đảo các CĐV Hàn. report Hiệp một bắt đầu report Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu tâm điểm ở bảng A report Hàn Quốc bước vào trận đấu "sinh tử" Một chiến thắng sẽ giúp Son và đồng đội tiến vào vòng knock-out nhưng sẽ không dễ vì Mexico cũng rất khao khát điều tương tự. report Không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn report Đội hình xuất phát Hàn Quốc report Đội hình xuất phát Mexico

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Lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn thư hùng rực lửa nhằm phân định ngôi đầu giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc trên chảo lửa Estadio Guadalajara. Cả hai đội tuyển đều đang hừng hực khí thế và tràn đầy tự tin bước vào trận đấu bản lề này, sau khi cùng bỏ túi 3 điểm trọn vẹn ở ngày ra quân bằng những thế trận thuyết phục.

Thầy trò HLV Javier Aguirre đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp (thắng 7, hòa 2). Điểm tựa phòng ngự vững chắc cùng lợi thế sân nhà giúp siêu máy tính Opta đánh giá Mexico vượt trội hoàn toàn. Sau 25.000 lượt mô phỏng, đại diện Bắc Mỹ nắm giữ 48,8% cơ hội chiến thắng, bỏ xa tỷ lệ 24,8% của Hàn Quốc, trong khi kịch bản chia điểm chiếm 26,4% xác suất.

Tuy nhiên, Hàn Quốc dưới thời HLV Hong Myung-Bo cũng vừa chứng minh bản lĩnh đáng gờm của một ông lớn châu Á. "Các chiến binh Taegeuk" vừa lội ngược dòng đánh bại CH Czech 2-1 cực kỳ cảm xúc để kéo dài mạch toàn thắng lên con số 3. Cơ hội lọt vào vòng 32 đội của hai bên đều rất sáng sủa, với Mexico đạt tỷ lệ 98,5% và Hàn Quốc bám sát ở mức 94,3%.

Về lịch sử đối đầu, "El Tri" đang áp đảo hoàn toàn khi luôn bất bại trước Hàn Quốc suốt hai thập kỷ qua với 3 chiến thắng. Đại diện châu Á chưa từng ca khúc khải hoàn trước Mexico kể từ tháng 2/2006. Dẫu vậy, trận hòa 2-2 nghẹt thở hồi tháng 9/2025, nơi Mexico phải chật vật gỡ hòa ở phút 94, là minh chứng rõ nét cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá đã bị thu hẹp đáng kể.

Bước vào trận quyết chiến, Mexico chịu tổn thất lớn khi trung vệ Cesar Montes vắng mặt do án treo giò. HLV Aguirre nhiều khả năng phải kéo đội trưởng đa năng Edson Alvarez lùi sâu đá cặp cùng Johan Vasquez. Trên hàng công, chấn thương nhẹ của Julian Quinones mở ra cơ hội cho Alexis Vega chuẩn bị sẵn sàng ở hành lang cánh.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng thấp thỏm với tình hình thể lực của tiền vệ tấn công Bae Jun-Ho và trung vệ Kim Tae-Hyeon. Nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho hệ thống phòng ngự, Lee Gi-Hyuk dự kiến sẽ tiếp tục được tin tưởng để sát cánh cùng Kim Min-Jae và Lee Han-Beom ở tuyến dưới.