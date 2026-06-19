Nhận định Mỹ vs Australia, 02h00 ngày 20/6: Tiếp đà chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Mỹ vs Australia, lượt trận 2 bảng D World Cup 2026, lúc 02h00 ngày 20/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả nhà, tuyển Mỹ có cơ sở để áp đặt thế trận và hướng tới chiến thắng trước Australia.

Nhận định trước trận đấu

Trước thềm World Cup 2026, tuyển Mỹ từng đối mặt không ít hoài nghi về khả năng cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đang từng bước xóa bỏ những nghi ngờ bằng màn trình diễn thuyết phục kể từ loạt trận giao hữu cho đến ngày ra quân tại giải đấu.

Sau chiến thắng 3-2 trước Senegal và trận thua sát nút 1-2 trước Đức ở giai đoạn chuẩn bị, đội chủ nhà tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Paraguay 4-1 trong trận mở màn bảng D. Mỹ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên nhờ pha phản lưới của Damian Bobadilla ngay phút thứ 7.

Tiền đạo Folarin Balogun trở thành tâm điểm với cú đúp ở các phút 31 và 50, ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ thứ hai của tuyển Mỹ lập được nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu World Cup. Dù Paraguay có bàn gỡ ở phút 73, Giovanni Reyna vẫn kịp khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha lập công ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 4-1.

Màn trình diễn đó giúp Mỹ tràn đầy tự tin trước cuộc chạm trán Australia. Tuy nhiên, đây sẽ không phải thử thách dễ dàng khi đối thủ vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lượt trận đầu tiên.

Đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho suất đi tiếp tại bảng D, Australia đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Nestory Irankunda và Connor Metcalfe.

Dù chỉ kiểm soát bóng 28% và tung ra 9 cú dứt điểm so với 30 của đối phương, Socceroos vẫn đứng vững nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng màn trình diễn xuất thần của thủ môn Patrick Beach. Người gác đền 22 tuổi thực hiện tới 8 pha cứu thua trong trận đấu chính thức đầu tiên bắt chính cho đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ mang lại cú hích tinh thần lớn cho Australia. Thầy trò HLV Tony Popovic hiểu rằng nếu tiếp tục giành điểm trước Mỹ, cánh cửa vào vòng knock-out sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy, thử thách dành cho đại diện châu Á là không nhỏ. Hai lần gặp Mỹ gần nhất, Australia đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-2 hồi tháng 10/2025. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao, tuyển Mỹ nhiều khả năng sẽ là đội nhỉnh hơn.

Bên cạnh mục tiêu giành vé đi tiếp, Australia còn có thêm động lực khi một số chuyên gia và bình luận viên Mỹ từng đánh giá họ là đội yếu nhất bảng, thậm chí xem Socceroos là đối thủ "dễ chịu". Những nhận định đó càng khiến đại diện xứ chuột túi quyết tâm chứng minh năng lực trên sân cỏ.

Cuộc đối đầu tại Seattle vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn: một bên là chủ nhà đang hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng, bên kia là tập thể giàu tinh thần chiến đấu và vừa tạo nên cú sốc lớn nhất bảng đấu.

Tình hình lực lượng

Sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Paraguay ở trận ra quân, HLV Mauricio Pochettino nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình xuất phát đã mang về màn trình diễn thuyết phục cho tuyển Mỹ.

Mối quan tâm lớn nhất của đội chủ nhà lúc này là tình trạng thể lực của đội trưởng Christian Pulisic. Ngôi sao đang khoác áo AC Milan phải rời sân sau hiệp một trận gặp Paraguay vì một pha va chạm. Dù vậy, cả HLV Pochettino và tiền vệ Tyler Adams đều khẳng định Pulisic không gặp vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn có thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Australia.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Tony Popovic nhiều khả năng cũng sẽ giữ nguyên bộ khung đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt trận đầu tiên.

Người hùng Patrick Beach chắc chắn tiếp tục trấn giữ khung thành sau màn trình diễn xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua. Trước mặt thủ môn 22 tuổi sẽ là bộ ba trung vệ giàu thể hình và sức mạnh gồm Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess, những nhân tố đóng vai trò quan trọng giúp Australia đứng vững trước sức ép lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Với việc cả hai đội đều không ghi nhận tổn thất đáng kể về lực lượng, nhiều khả năng cuộc so tài tại Seattle sẽ chứng kiến những đội hình mạnh nhất mà hai HLV đang sở hữu.