Tổng thống Argentina: 'Động đến Messi nghĩa là động đến tất cả chúng tôi'

Tổng thống Argentina nhiều lần công khai ủng hộ Messi.

Trên trang Instagram cá nhân, ông Javier Milei đăng tải bức ảnh nền đen với dòng chữ: "Nếu động đến Messi là đụng đến tất cả chúng tôi". Bài đăng của Tổng thống Argentina đang gây bão trên mạng xã hội. Ngay lúc này, cổ động viên Argentina triển khai nhiều chiến dịch trên mạng để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình Lionel Messi.

Trước đó, xuất hiện loạt tin đồn cho rằng bố Messi qua đời vì lâm bệnh nặng. Khi làn sóng tin giả lan truyền ngày càng mạnh, gia đình Messi chính thức phát đi thông cáo gửi đến kênh ESPN để đính chính. Họ xác nhận ông Jorge (68 tuổi) đang gặp vấn đề sức khỏe, nhưng tình hình không tồi tệ như những lời đồn.

"Ông ấy hiện đang được điều trị, đã đến quá trình hồi phục và có tiến triển tốt", gia đình Messi thông báo. "Trước những tin đồn thất thiệt, gia đình chúng tôi thất vọng vì sự vô cảm, thiếu tôn trọng và vô đạo đức. Một số cá nhân cố ý biến một vấn đề riêng tư của gia đình người khác thành chủ đề đồn đoán. Tính mạng của một con người và sự bình yên của gia đình không thể trở thành mồi nhử cho những kênh truyền thông vô trách nhiệm", nội dung trong thông cáo gửi tới ESPN.

Bài đăng trên trang Instagram Tổng thống Argentina.

Sự cố sức khỏe của ông Jorge chính là lời giải thích cho những giọt nước mắt nghẹn ngào của Lionel Messi, sau khi anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 trước Algeria. Chia sẻ sau trận, "El Pulga" tiết lộ: "Vì sao tôi khóc ư? Đó là chuyện hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua những ngày thực sự tồi tệ, nhưng tôi biết ơn toàn đội vì họ luôn ở bên, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua".

Trận thắng Algeria không chỉ giải tỏa tâm lý cho Messi mà còn đưa anh đi vào lịch sử World Cup. Tiền đạo 39 tuổi đã cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại World Cup của Miroslav Klose (16 bàn), đồng thời vượt qua Vua bóng đá Pele để trở thành cầu thủ đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu (24 lần ghi dấu giày, bao gồm 16 bàn và 8 kiến tạo).

Đằng sau sự nghiệp vĩ đại của Leo luôn có bóng dáng người bố. Ông Jorge là người đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp của con trai kể từ ngày đưa cậu bé Leo sang Barcea thử việc tại La Masia vào đầu những năm 2000. Ông làm người đại diện, đứng ra đàm phán các hợp đồng "khủng" cùng Barca, PSG, Inter Miami, đồng thời quản lý bản quyền hình ảnh và nhiều hoạt động kinh doanh của con trai.

Hiện tại, Messi đang cùng các đồng đội tập trung tại đại bản doanh ở Kansas City để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, gặp tuyển Áo. Cú hat-trick vào lưới Algeria là lời khẳng định cho việc phong độ của Messi vẫn rất ấn tượng.