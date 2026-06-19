Bị coi là ‘mồi ngon’, tuyển Australia yêu cầu chủ nhà Mỹ tôn trọng

TPO - HLV Popovic yêu cầu các bình luận viên và truyền thông Mỹ tôn trọng đội tuyển Australia vì thời gian qua, đội tuyển của ông đã liên tiếp đón nhận những cái nhìn khinh miệt từ chủ nhà.

Cuộc đối đầu tâm điểm ở bảng D World Cup 2026 giữa đồng chủ nhà Mỹ và tuyển Australia (02h00 rạng sáng mai) đang nóng hơn bao giờ hết. Cả hai đội đều đã có khởi đầu suôn sẻ bằng các chiến thắng vang dội. Thế nhưng, trước thềm cuộc đụng độ mang tính quyết định tại Seattle, một làn sóng tranh cãi gay gắt đã nổ ra xoay quanh những bình luận mang tính hạ thấp đối thủ từ truyền thông Mỹ.

Nguồn cơn của sự căng thẳng bắt đầu ngay từ sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 hồi tháng 12 năm ngoái. Sau khi biết chung bảng Australia, hàng loạt cựu danh thủ và chuyên gia bóng đá của xứ cờ hoa đã không ngần ngại gọi đối thủ là “dễ ăn”.

Đỉnh điểm là việc nhà phân tích Mike Grella của đài CBS gọi tuyển Australia là đội yếu nhất bảng D và ví von họ như một “cú layup" dành cho tuyển Mỹ. Đây một thuật ngữ trong môn bóng rổ dùng để chỉ pha lên rổ ghi điểm cực kỳ dễ dàng mà không gặp sự truy cản nào. Ý của ông Mike Grella là khi gặp Australia, Mỹ sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm.

Không dừng lại ở đó, cựu tiền đạo của tuyển Mỹ Landon Donovan còn gọi HLV Tony Popovic là "kẻ tự mãn" và mỉa mai khuyên Australia nên "lên máy bay Qantas mà về nước sớm". Chuyên gia Alexi Lalas cũng thẳng thừng chê bai Socceroos chỉ là "một đội bóng tầm trung ở mọi tiêu chuẩn".

HLV Popovic yêu cầu được tôn trọng

Những lời lẽ ngạo mạn này đã ngay lập tức thổi bùng một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ cũng như nội bộ các cầu thủ Australia. Tuy nhiên, thay vì cuốn vào những màn đấu khẩu, tuyển Australia đã đáp trả bằng hành động.

Thầy trò HLV Popovic vừa tạo ra cú sốc khi đánh bại đối thủ mạnh Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng một đấu pháp sắc bén. Đó là cơ sở giúp HLV Tony Popovic tự tin phản biện lại người Mỹ, bất kể đội chủ nhà cũng khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng bùng nổ 4-1 trước Paraguay.

"Chúng tôi muốn giành được sự tôn trọng”, HLV tuyển Australia tuyên bố trong buổi họp báo. "Chúng tôi biết rằng thông qua các màn trình diễn của mình, chúng tôi có thể đưa bóng đá Australia lên bản đồ thế giới và đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới".

Dù hiểu rõ sức ép khổng lồ khi phải đương đầu với đội tuyển xứ cờ hoa, vị thuyền trưởng tuyển Australia vẫn nhìn nhận tình hình đầy lạc quan: "Chúng tôi biết đây sẽ là một thử thách rất khác. Phải đối đầu với đội chủ nhà tại đây là thử thách, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi. Chúng tôi biết rằng toàn đội sẽ cần phải thi đấu tốt hơn so với trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ để có được kết quả như mong muốn".