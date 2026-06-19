Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay, 10h00 ngày 20/6: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay, lượt trận 2 bảng D World Cup 2026, lúc 10h00 ngày 20/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại ở lượt trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều không còn nhiều đường lùi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Cuộc đối đầu tại San Francisco vì thế mang ý nghĩa như một trận chung kết sớm đối với cả hai đội.

Nhận định trước trận đấu

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng khi tung ra tới 30 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn nào trong trận thua 0-2 trước Australia. Kết quả này khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ vị thế "ngựa ô" mà đội bóng của HLV Vincenzo Montella được gán trước thềm giải đấu.

Kết quả này gây bất ngờ bởi kể từ trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha ở vòng loại UEFA hồi tháng 9 năm ngoái, đội tuyển mang biệt danh "Những ngôi sao lưỡi liềm" đã thắng 7 và hòa 1 trận.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng vào tới tứ kết EURO 2024. Tuy nhiên, thất bại trước Australia tiếp tục nối dài thành tích đáng thất vọng của họ tại các giải đấu lớn. Đội bóng này đã để thua 9 trong 13 trận gần nhất ở các giải đấu lớn, dù thường được đánh giá cao trước giải.

Đây cũng là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt tại World Cup kể từ năm 2002 - giải đấu mà họ từng giành hạng ba lịch sử. Nếu tiếp tục sẩy chân, nguy cơ bị loại sớm sẽ hiện hữu.

Trong bối cảnh lượt trận cuối họ phải chạm trán chủ nhà Mỹ - đội hiện được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng D - Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu chính thức đầu tiên với Paraguay.

Trong khi đó, Paraguay có khởi đầu còn tệ hơn khi bị Mỹ dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một tại Los Angeles. Dù chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ và có bàn rút ngắn tỷ số khi Julio Enciso kiến tạo để cầu thủ chạy cánh Mauricio ghi bàn, đội bóng Nam Mỹ vẫn phải nhận thất bại nặng nề 1-4.

Một thống kê không mong muốn cho thấy, Paraguay mới chỉ thắng 1 trong 9 trận ra quân tại các kỳ World Cup. Điều đó đồng nghĩa họ lại phải đối mặt với thử thách lớn ở hai lượt trận còn lại.

Trước thất bại trước Mỹ, Paraguay vốn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ và từng thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Vì vậy, HLV Gustavo Alfaro, HLV người Argentina thứ ba dẫn dắt Paraguay tại một kỳ World Cup, kỳ vọng các học trò sẽ nhanh chóng lấy lại hình ảnh quen thuộc.

HLV Alfaro từng được ca ngợi khi giúp Paraguay vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ, trong đó có những chiến thắng bất ngờ trước Brazil và Argentina. Tuy nhiên, đội hình đã chấm dứt 14 năm chờ đợi World Cup của Paraguay có thể phải dừng bước ngay từ vòng bảng nếu không giành được kết quả tích cực tại San Francisco.

Thông tin lực lượng

Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, khả năng ra sân từ đầu của ngôi sao trẻ Kenan Yildiz vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus gặp vấn đề ở bắp chân từ cuối mùa giải và chỉ vào sân từ đầu hiệp hai trong trận thua Australia. Nhiều khả năng Yildiz sẽ tiếp tục được sử dụng như phương án dự phòng.

Trên hàng công, HLV Vincenzo Montella kỳ vọng bộ ba Arda Guler, Baris Alper Yilmaz và Orkun Kokcu tạo đột biến. Một trong hai cái tên Kerem Akturkoglu hoặc Deniz Gul sẽ lĩnh xướng hàng công.

Đội trưởng Hakan Calhanoglu tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng và thực hiện các tình huống cố định, trong khi hậu vệ trái Ferdi Kadioglu được kỳ vọng tạo khác biệt bên hành lang cánh sau khi tạo ra tới 5 cơ hội ở trận gặp Australia.

Về phía Paraguay, hai trường hợp chưa chắc kịp bình phục là Gustavo Caballero (chấn thương cơ) và Ramon Sosa (chấn thương mắt cá chân).

Sau màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục trước Mỹ, Alexandro Maidana có thể được trao cơ hội thay thế Junior Alonso ở hành lang trái hàng thủ. Cặp trung vệ giàu kinh nghiệm gồm đội trưởng Gustavo Gomez và Omar Alderete nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Trên hàng công, Mauricio đang gây sức ép lên các vị trí đá chính sau bàn thắng ghi được khi vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, bộ khung tấn công của Paraguay nhiều khả năng không thay đổi với Julio Enciso, Miguel Almiron và Diego Gomez hỗ trợ phía sau trung phong Tonny Sanabria, chân sút số một của đội tuyển ở vòng loại với 4 bàn thắng.