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Tuyển Iran 'cầu cứu' FIFA

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá Iran nhờ cậy các kênh chính thống của FIFA để bày tỏ bất bình với chủ nhà Mỹ. Đến nay, FIFA vẫn chưa lên tiếng về một loạt sự cố của Iran.

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Liên đoàn Bóng đá Iran (FFI) gấp rút hoàn tất các thủ tục để nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Đây được xem là động thái cuối cùng để Iran đòi lại công bằng, sau khi bị áp đặt các quy định hạn chế đi lại từ phía chính phủ Mỹ. Nước chủ nhà World Cup 2026 đã áp dụng chính sách cực gắt với Iran khi chỉ cho phép đội tuyển này nhập cảnh đúng một ngày trước mỗi trận đấu và rời lãnh thổ Mỹ ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc.

Người phát ngôn của FFI khẳng định tổ chức này sẽ nhờ cậy các kênh chính thức của FIFA để bày tỏ bất bình sâu sắc vì Mỹ liên tục phớt lờ các lý do chuyên môn. Ở chiều lại, một quan chức Mỹ tuyên bố họ tuyệt đối không cho phép đội tuyển Iran lợi dụng hệ thống nới lỏng để lén lút đưa các phần tử khủng bố vào xứ cờ hoa. Đó là lý do Iran phải đến và đi trong gấp rút.

Sự căng thẳng giữa chủ nhà Mỹ và Iran đã đẩy tới mức đỉnh điểm. Truyền thông thế giới đang chờ FIFA lên tiếng, song cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới chưa có động thái cụ thể nào.

HLV Amir Ghalenoei đã kịch liệt chỉ trích các quy định từ Mỹ, gọi đội bóng của ông là những người bị "chèn ép nhất" tại World Cup 2026. Những quy định ngặt nghèo từ chủ nhà Mỹ đã phá hỏng kế hoạch chuẩn bị ban đầu của Iran, theo lời HLV Ghalenoei. Đại diện châu Á phải lập đại bản doanh tập luyện tại thành phố Tijuana của Mexico thay vì đóng quân trên đất Mỹ như kế hoạch ban đầu.

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Iran gặp khó khi phải di chuyển gấp gáp từ Mexico sang Mỹ và ngược lại.

Chính quyền Mỹ thẳng thừng bác bỏ yêu cầu nhập cảnh sớm hai ngày của Iran trước thềm trận đấu quan trọng gặp tuyển Bỉ. Trận đấu đó dự kiến diễn ra lúc 2h ngày 21/6 (giờ Hà Nội). Trước đó, Mỹ cũng từ chối yêu cầu tương tự từ Iran trước thềm trận mở màn bảng G gặp tuyển New Zealand.

Khó khăn của tuyển Iran không chỉ dừng lại ở việc lưu trú và di chuyển. Cơ quan ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một loạt nhân viên hậu cần và các quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Iran. Trước thềm giải đấu, Iran từng kiến nghị FIFA dời cả ba trận đấu vòng bảng của họ ra khỏi nước Mỹ nhưng tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới gạt bỏ yêu cầu.

Bên cạnh những bất lợi về mặt hậu cần, thầy trò HLV Ghalenoei phải đối mặt với sức ép tâm lý khổng lồ từ các yếu tố bên ngoài sân cỏ. Ngay trước trận hòa 2-2 với New Zealand, hàng trăm người tụ tập bên ngoài sân vận động Los Angeles để biểu tình phản đối chính quyền Iran. Thậm chí, nhiều nhóm khán giả bên trong sân còn liên tục la ó dữ dội khi ban tổ chức cử hành quốc ca của quốc gia Trung Đông này.

Hương Ly
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