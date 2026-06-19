Nhận định Brazil vs Haiti, 07h30 ngày 20/6: Điệu Samba rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Haiti, Bảng C World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Brazil có thể tìm lại hình ảnh của ứng viên vô địch khi chạm trán Haiti? Trước đối thủ từng nhiều lần trở thành "nạn nhân" của Selecao, thầy trò Carlo Ancelotti được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Brazil vs Haiti.

Nhận định Brazil vs Haiti

Sau khi không thể giành trọn ba điểm trong ngày ra quân, Brazil bước vào lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vẫn được đánh giá vượt trội về mọi mặt, nhưng những gì họ thể hiện ở trận mở màn cho thấy thầy trò Carlo Ancelotti còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến sâu tại giải đấu.

Ở cuộc chạm trán với Morocco, Brazil đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, Selecao lại gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng gây áp lực tầm cao của đối thủ. Phải nhờ tới khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Vinicius Junior với pha dứt điểm đẳng cấp, đại diện Nam Mỹ mới giữ lại được một điểm. Kết quả hòa khiến Brazil đang kém đội dẫn đầu Scotland hai điểm sau lượt trận đầu tiên.

Dẫu vậy, một trận hòa chưa phải thảm họa đối với đội bóng áo vàng xanh. World Cup vẫn còn dài và cơ hội giành vé đi tiếp vẫn nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của họ. Điều mà người hâm mộ Brazil mong muốn lúc này là sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi.

Brazil có khởi đầu nhọc nhằn tại World Cup 2026.

Lịch thi đấu phía trước của Brazil vẫn còn trận gặp Scotland ở lượt cuối vòng bảng, một đối thủ được đánh giá đủ sức gây khó khăn. Vì thế, chiến thắng trước Haiti không chỉ giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu quan trọng đó. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, áp lực dành cho đội bóng Nam Mỹ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.

Xét về lịch sử đối đầu, Haiti chưa từng mang đến nhiều khó khăn cho Brazil. Hai đội đã gặp nhau ba lần trong quá khứ và chiến thắng đều thuộc về Selecao. Tổng cộng, họ đã để lọt lưới tới 17 bàn qua ba lần chạm trán và chỉ ghi được một bàn thắng danh dự.

Những thống kê kể trên cho thấy khoảng cách đáng kể về trình độ giữa hai nền bóng đá. Tuy nhiên, Haiti vẫn có lý do để tin rằng họ có thể tạo ra một màn trình diễn tích cực hơn so với quá khứ. Ở trận ra quân, đại diện vùng Caribe đã gây không ít khó khăn cho Scotland, đội hiện đang dẫn đầu bảng đấu. Dù cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại 0-1, Haiti đã cho thấy tinh thần chiến đấu và sự kỷ luật đáng khen.

Haiti nhận thất bại trong ngày ra quân.

Đoàn quân của HLV Sebastien Migne hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn rất nhiều khi chạm trán Brazil. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chiều sâu lực lượng là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, màn trình diễn ở trận mở màn ít nhiều đã giúp các cầu thủ Haiti có thêm niềm tin rằng họ đủ khả năng cạnh tranh thay vì chỉ đóng vai trò "lót đường".

Tình thế hiện tại cũng khiến Haiti không còn nhiều lựa chọn. Nếu thất bại trước Brazil trong khi Morocco đánh bại Scotland ở trận đấu còn lại của bảng C, đội bóng Caribe sẽ chính thức hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Khi đó, lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với họ. Chính vì vậy, Haiti buộc phải hướng đến ít nhất một kết quả hòa để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ.

Dù vậy, trước một Brazil đang khát khao chiến thắng và sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhiệm vụ của Haiti được dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Nếu thi đấu đúng khả năng, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể giành trọn ba điểm. Điều đáng chờ đợi nhất không nằm ở kết quả cuối cùng, mà là cách Brazil thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch và liệu Haiti có thể tiếp tục mang đến một màn trình diễn quả cảm trước đối thủ vượt trội hay không.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brazil vs Haiti

Brazil thi đấu 5 trận đấu trong năm 2026 và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đoàn quân của Ancelotti sở hữu chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng.

Phong độ của Haiti đáng báo động khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua tới 3 trận.

Hai đội mới đụng độ nhau 1 lần tại giải đấu chính thức và chiến thắng thuộc về Brazil.

Thông tin lực lượng Brazil vs Haiti

Haiti có lực lượng tốt nhất

Trong khi đó, Brazil vẫn chưa có được sự phục vụ của Neymar do chấn thương.

Đội hình dự kiến Brazil vs Haiti

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Fabinho, Guimaraes; Henrique, Raphinha, Vinicius Jr; Cunha.

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean; Deedson, Casimir, Providence; Isidor.

Dự đoán tỷ số Brazil 3-0 Haiti