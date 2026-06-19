Messi, Rezaeian và Cornelius dẫn đầu Bảng xếp hạng sức mạnh FIFA

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng sức mạnh (FIFA Power Rankings) dựa trên dữ liệu hiệu suất thi đấu. Lionel Messi dẫn đầu hạng mục tấn công, Ramin Rezaeian đứng số một về sáng tạo, trong khi Derek Cornelius là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất sau những màn trình diễn ấn tượng ngày ra quân.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng sức mạnh cầu thủ (FIFA Power Rankings), nhằm đánh giá những màn trình diễn ấn tượng nhất sau loạt trận mở màn vòng bảng World Cup 2026.

Dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu, FIFA Power Rankings chấm điểm cầu thủ ở ba hạng mục chính gồm tấn công, sáng tạo và phòng ngự, qua đó xác định những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả trận đấu.

Messi dẫn đầu nhóm tấn công

Không bất ngờ khi Lionel Messi là cái tên đứng đầu hạng mục tấn công. Siêu sao 39 tuổi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0, đồng thời trực tiếp góp dấu giày vào toàn bộ số bàn thắng của nhà đương kim vô địch thế giới.

Messi thực hiện 60% tổng số cú dứt điểm của Argentina và tung ra tất cả các pha dứt điểm trúng đích của đội. Đáng chú ý, ba bàn thắng của anh được ghi từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 1,58, cho thấy hiệu suất dứt điểm cực kỳ ấn tượng.

Bên cạnh khả năng săn bàn, thủ quân Argentina còn liên tục tạo đột biến khi có 23 lần nhận bóng ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Algeria, cùng 12 tình huống xuyên phá tuyến giúp đội nhà duy trì sức ép.

Xếp sau Messi là cầu thủ chạy cánh Elijah Just của New Zealand. Dù đội nhà bị đánh giá thấp hơn Iran, Just vẫn ghi bàn từ cả hai cú dứt điểm, giúp New Zealand hai lần vượt lên dẫn trước và giành trận hòa 2-2.

Trong nhóm dẫn đầu còn có Kylian Mbappe (Pháp) và Yasin Ayari (Thụy Điển), những người đều ghi cú đúp ở trận ra quân. Mbappe tung ra bốn cú sút từ bóng sống và tất cả đều đi trúng đích trong chiến thắng trước Senegal, đồng thời có năm lần dẫn bóng đột phá. Trong khi đó, Ayari là cầu thủ dứt điểm hiệu quả nhất lượt trận đầu tiên khi ghi nhiều hơn 1,86 bàn so với chất lượng cơ hội mà anh nhận được.

Rezaeian tạo khác biệt trong khâu sáng tạo

Ở hạng mục sáng tạo, hậu vệ phải Ramin Rezaeian của Iran gây ấn tượng mạnh để chiếm vị trí số một.

Trong trận hòa 2-2 với New Zealand, Rezaeian trở thành trung tâm trong các đợt triển khai tấn công của Iran với 16 đường chuyền phát triển bóng và 13 lần xuyên thủng tuyến phòng ngự đối phương.

Không chỉ đóng vai trò tổ chức lối chơi, cầu thủ 36 tuổi còn trực tiếp ghi bàn gỡ hòa đầu tiên và góp công vào bàn thắng còn lại của Iran.

Xếp ngay phía sau là Michael Olise của Pháp sau màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 3-1 trước Senegal. Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich có 19 lần xuyên tuyến, trong đó 17 lần đến từ các đường chuyền.

Olise tham gia vào 9 pha tấn công kết thúc bằng cú dứt điểm, đóng góp một kiến tạo và tham gia trực tiếp vào hai trong ba bàn thắng của Pháp.

Những cái tên còn lại trong top đầu gồm Lee Kang-in (Hàn Quốc), Julio Enciso (Paraguay) và Mohamed Salah (Ai Cập).

Lee Kang-in gây ấn tượng mạnh khi thực hiện thành công toàn bộ 38 đường chuyền và có một pha kiến tạo trong trận gặp CH Czech. Enciso tiếp tục là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Paraguay dù đội bóng Nam Mỹ chỉ kiểm soát bóng chưa tới 30% trước tuyển Mỹ. Trong khi đó, Salah nổi bật nhờ khả năng điều phối lối chơi và kiến tạo cho Emam Ashour ghi bàn trong cuộc đối đầu với Bỉ.

Cornelius dẫn đầu hạng mục phòng ngự

Nếu Messi và Rezaeian tỏa sáng ở mặt trận tấn công, trung vệ Derek Cornelius là cái tên nổi bật nhất trong khâu phòng ngự.

Ở chiến thắng của Canada trước Bosnia & Herzegovina, Cornelius thực hiện tới 17 lần thu hồi bóng - nhiều nhất lượt trận đầu tiên. Trung vệ này còn có 13 pha giải nguy, 4 lần chặn bóng, 4 pha tắc bóng thành công và thắng 8 tình huống không chiến.

Bên kia chiến tuyến, Nikola Katic của Bosnia & Herzegovina cũng có màn trình diễn đáng chú ý với 12 pha phá bóng, 5 lần chặn bóng, 7 pha tắc bóng, 11 lần thắng tranh chấp trên không và 11 lần thu hồi bóng.

Đội trưởng tuyển Mỹ Tyler Adams và hậu vệ Sidny Lopes Cabral của Cape Verde cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Adams giúp Mỹ hạn chế Paraguay chỉ tạo ra chỉ số xG 0,60, trong khi Sidny là chốt chặn quan trọng giúp Cabo Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 với 5 pha chặn bóng, 5 lần tắc bóng và 10 lần thu hồi bóng.

Ngoài ra, tiền vệ Xaver Schlager của Áo cho thấy tầm ảnh hưởng phòng ngự không chỉ thuộc về các hậu vệ. Trước Jordan, anh có 11 lần thu hồi bóng và thực hiện 7 pha phòng ngự ở 1/3 sân đối phương, góp phần giúp Áo giành lại quyền kiểm soát và hướng tới chiến thắng chung cuộc.

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