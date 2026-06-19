Hakimi nhận trát hầu tòa trước giờ đấu Scotland

TPO - Chỉ vài giờ trước cuộc đối đầu giữa Morocco và Scotland tại World Cup 2026, hậu vệ Achraf Hakimi nhận thông tin không mong muốn khi tòa phúc thẩm Pháp xác nhận anh sẽ phải ra hầu tòa trong vụ án hiếp dâm đã kéo dài hơn ba năm.

Quyết định được công bố ngày 19/6 đánh dấu bước ngoặt mới trong một trong những vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến ngôi sao người Morocco. Trước đó, Hakimi đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán điều tra đưa ra hồi tháng 2, sau khi các công tố viên đề nghị vụ việc được chuyển sang giai đoạn xét xử.

Theo thông báo của tòa phúc thẩm Versailles, các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra và thẩm tra tư pháp được đánh giá là đủ cơ sở để đưa Hakimi ra xét xử với cáo buộc hiếp dâm. Tuy nhiên, thời điểm mở phiên tòa vẫn chưa được ấn định.

Hakimi trong buổi tập hôm 18/6 cùng đội tuyển Morocco chuẩn bị cho trận gặp Scotland.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 3/2023, khi một phụ nữ 24 tuổi tố cáo rằng cô bị Hakimi cưỡng hiếp tại nhà riêng của anh ở khu vực ngoại ô Paris. Ngôi sao của PSG luôn bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định mình vô tội.

Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội X sau phán quyết mới nhất, Hakimi cho rằng danh tiếng của mình là một trong những nguyên nhân khiến vụ việc không bị khép lại từ sớm.

“Công lý đã nhìn thẳng vào tôi và nói rằng: nếu anh không nổi tiếng, sẽ không bao giờ có vụ án này”, hậu vệ 27 tuổi viết. Anh cho biết đã lựa chọn im lặng trong nhiều năm vì tin tưởng vào quá trình tố tụng và mong muốn chờ đợi các cơ quan tư pháp đưa ra kết luận phù hợp.

Hakimi cũng khẳng định vụ việc không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn tác động đến gia đình anh. Dù vậy, cầu thủ này tuyên bố đã chờ đợi phiên tòa ngay từ ngày đầu tiên và muốn có cơ hội trực tiếp trình bày quan điểm của mình trước pháp luật.

Ở chiều ngược lại, luật sư Rachel-Flore Pardo, người đại diện cho nguyên đơn, cho rằng quyết định của tòa án mang lại cho thân chủ của bà “sự nhẹ nhõm và hy vọng” sau hơn ba năm theo đuổi vụ kiện. Bà nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để vụ việc được xem xét công khai tại tòa.

Trong khi đó, luật sư Fanny Colin của Hakimi tiếp tục bảo vệ thân chủ, cho rằng quá trình điều tra đã xuất hiện nhiều yếu tố có lợi cho cầu thủ Morocco và đáng lẽ phải dẫn tới việc đình chỉ vụ án.

Giữa lúc những tranh cãi pháp lý vẫn chưa đi đến hồi kết, Hakimi vẫn đang cùng Morocco chinh chiến tại World Cup 2026. Sau trận hòa Brazil ở ngày ra quân, đội bóng Bắc Phi bước vào cuộc gặp Scotland với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, trong bối cảnh một trong những ngôi sao lớn nhất của họ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn ngoài sân cỏ.