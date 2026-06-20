Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Nữ Golfer nhận giải thưởng 2,3 tỷ đồng từ cú Hole-in-One tại giải Golf CLB Doanh nhân Đắk Lắk

P.V

Sau hành trình hơn 2 năm đồng hành cùng cộng đồng Golf Việt qua các giải đấu lớn, giải thưởng Hole-in-One (HIO) độc bản - Bình rượu Sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam - đã chính thức tìm thấy chủ nhân tại sân Twin Doves.

image001.png

Trong hành trình phát triển, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum không chỉ kiên định với sứ mệnh nâng tầm dược liệu quý của Việt Nam, mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với các hoạt động thể thao cộng đồng. Với doanh nghiệp, thể thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng chinh phục và sự kiên trì.

Hơn 2 năm qua, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc tại hàng loạt giải đấu Golf lớn trên cả nước. Không dừng lại ở việc tài trợ đơn thuần, đơn vị luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho cộng đồng golfer thông qua những giải thưởng độc bản, mang đậm dấu ấn văn hóa và di sản. Trong số đó, giải thưởng Hole-in-One (HIO), Bình rượu Sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam, chính là sự gửi gắm tâm huyết, kết hợp giữa niềm tự hào của dược liệu Việt và sự tinh tế trong đời sống hiện đại, như một phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh và may mắn của những người chơi xuất sắc.

image003.png
image005.png
Golfer Phan Thị Hải Ngân đã xuất sắc thực hiện cú đánh "Hole-in-One" đầy ngoạn mục tại hố số 8

Trong hành trình phát triển, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum không chỉ kiên định với sứ mệnh nâng tầm dược liệu quý của Việt Nam, mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với các hoạt động thể thao cộng đồng. Với doanh nghiệp, thể thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng chinh phục và sự kiên trì.

Tại "Giải golf CLB Doanh Nhân Daklak - Tranh Cúp Quang Minh - Nam Sơn" vừa diễn ra, trong khuôn khổ các hoạt động chinh phục thử thách trên sân cỏ, Golfer Phan Thị Hải Ngân đã xuất sắc thực hiện cú đánh "Hole-in-One" đầy ngoạn mục tại hố số 8, khoảng cách 139 yards bằng gậy Rescue #5. Thành tích này không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ Golfer mà còn là lần đầu tiên giải thưởng giá trị 2,3 tỷ đồng được trao tặng cho người chơi xuất sắc.

Bình rượu Sâm Ngọc Linh này là tác phẩm đạt kỷ lục Việt Nam năm 2024, được chế tác tỉ mỉ và trở thành tâm điểm chú ý tại các giải đấu Golf quy mô lớn trong suốt 2 năm qua. Việc một nữ Golfer chinh phục được giải thưởng này đã tạo nên làn sóng ngưỡng mộ lớn trong cộng đồng, khẳng định bản lĩnh và kỹ thuật ngày càng điêu luyện của các tay golf nữ tại Việt Nam.

image007.jpg
Ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công Ty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum trao giải thưởng HIO cho Golfer Phan Thị Hải Ngân

Chia sẻ về sự kiện này, ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum cho biết: "Suốt hành trình hơn 2 năm qua, đơn vị đã có cơ hội đồng hành cùng rất nhiều giải đấu Golf quy mô lớn trên cả nước. Với mong muốn mang đến một điểm nhấn khác biệt và đẳng cấp, công ty đã quyết định tài trợ giải thưởng độc bản - Bình rượu Sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam. Việc được tận tay trao tặng siêu phẩm này cho Golfer Phan Thị Hải Ngân là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Cú Hole-in-One tại hố số 8 không đơn thuần là một cú đánh may mắn, mà là minh chứng cho sự kết tinh giữa bản lĩnh thi đấu và niềm đam mê mãnh liệt của nữ golfer, đồng điệu với giá trị cốt lõi mà thương hiệu chúng tôi trân trọng.”

image009.png
Bình Rượu Sâm Ngọc Linh Cao nhất Việt Nam được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum năm 2024

Sự kiện vinh danh diễn ra trong không khí trang trọng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu Golf. Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp nối hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp cùng tinh thần thể thao hiện đại mà thương hiệu Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum luôn theo đuổi.

P.V
#Golfer #Hole-in-One #Đắk Lắk #Giải thưởng #Sâm Ngọc Linh #Golf Việt Nam #Thể thao

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe