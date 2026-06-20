Nữ Golfer nhận giải thưởng 2,3 tỷ đồng từ cú Hole-in-One tại giải Golf CLB Doanh nhân Đắk Lắk

Sau hành trình hơn 2 năm đồng hành cùng cộng đồng Golf Việt qua các giải đấu lớn, giải thưởng Hole-in-One (HIO) độc bản - Bình rượu Sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam - đã chính thức tìm thấy chủ nhân tại sân Twin Doves.

Trong hành trình phát triển, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum không chỉ kiên định với sứ mệnh nâng tầm dược liệu quý của Việt Nam, mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với các hoạt động thể thao cộng đồng. Với doanh nghiệp, thể thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng chinh phục và sự kiên trì.

Hơn 2 năm qua, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc tại hàng loạt giải đấu Golf lớn trên cả nước. Không dừng lại ở việc tài trợ đơn thuần, đơn vị luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho cộng đồng golfer thông qua những giải thưởng độc bản, mang đậm dấu ấn văn hóa và di sản. Trong số đó, giải thưởng Hole-in-One (HIO), Bình rượu Sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam, chính là sự gửi gắm tâm huyết, kết hợp giữa niềm tự hào của dược liệu Việt và sự tinh tế trong đời sống hiện đại, như một phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh và may mắn của những người chơi xuất sắc.

Golfer Phan Thị Hải Ngân đã xuất sắc thực hiện cú đánh "Hole-in-One" đầy ngoạn mục tại hố số 8

Trong hành trình phát triển, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum không chỉ kiên định với sứ mệnh nâng tầm dược liệu quý của Việt Nam, mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với các hoạt động thể thao cộng đồng. Với doanh nghiệp, thể thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng chinh phục và sự kiên trì.

Tại "Giải golf CLB Doanh Nhân Daklak - Tranh Cúp Quang Minh - Nam Sơn" vừa diễn ra, trong khuôn khổ các hoạt động chinh phục thử thách trên sân cỏ, Golfer Phan Thị Hải Ngân đã xuất sắc thực hiện cú đánh "Hole-in-One" đầy ngoạn mục tại hố số 8, khoảng cách 139 yards bằng gậy Rescue #5. Thành tích này không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ Golfer mà còn là lần đầu tiên giải thưởng giá trị 2,3 tỷ đồng được trao tặng cho người chơi xuất sắc.

Bình rượu Sâm Ngọc Linh này là tác phẩm đạt kỷ lục Việt Nam năm 2024, được chế tác tỉ mỉ và trở thành tâm điểm chú ý tại các giải đấu Golf quy mô lớn trong suốt 2 năm qua. Việc một nữ Golfer chinh phục được giải thưởng này đã tạo nên làn sóng ngưỡng mộ lớn trong cộng đồng, khẳng định bản lĩnh và kỹ thuật ngày càng điêu luyện của các tay golf nữ tại Việt Nam.

Ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công Ty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum trao giải thưởng HIO cho Golfer Phan Thị Hải Ngân

Chia sẻ về sự kiện này, ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum cho biết: "Suốt hành trình hơn 2 năm qua, đơn vị đã có cơ hội đồng hành cùng rất nhiều giải đấu Golf quy mô lớn trên cả nước. Với mong muốn mang đến một điểm nhấn khác biệt và đẳng cấp, công ty đã quyết định tài trợ giải thưởng độc bản - Bình rượu Sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam. Việc được tận tay trao tặng siêu phẩm này cho Golfer Phan Thị Hải Ngân là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Cú Hole-in-One tại hố số 8 không đơn thuần là một cú đánh may mắn, mà là minh chứng cho sự kết tinh giữa bản lĩnh thi đấu và niềm đam mê mãnh liệt của nữ golfer, đồng điệu với giá trị cốt lõi mà thương hiệu chúng tôi trân trọng.”

Bình Rượu Sâm Ngọc Linh Cao nhất Việt Nam được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum năm 2024

Sự kiện vinh danh diễn ra trong không khí trang trọng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu Golf. Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp nối hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống kết hợp cùng tinh thần thể thao hiện đại mà thương hiệu Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum luôn theo đuổi.