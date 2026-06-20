Tranh cãi về quãng nghỉ uống nước: UEFA sẽ không học theo FIFA

TPO - UEFA xác nhận sẽ không áp dụng các quãng nghỉ uống nước bắt buộc theo mô hình của FIFA tại những giải đấu lớn sắp tới như EURO 2028 hay Champions League. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các “hydration break” đang gây nhiều tranh cãi tại World Cup 2026.

Những quãng nghỉ uống nước (hydration break) kéo dài khoảng 3 phút đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ. FIFA cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trước điều kiện thời tiết nắng nóng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và công bằng trong công tác điều hành các trận đấu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách tiếp cận đó. Nhiều ý kiến cho rằng các quãng nghỉ uống nước đang làm gián đoạn nhịp độ thi đấu, khiến một trận bóng đá bị chia thành 4 phần thay vì 2 hiệp truyền thống. Cựu danh thủ Gary Neville là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất, cho rằng điều này ảnh hưởng đáng kể tới dòng chảy tự nhiên của trận đấu.

Đội tuyển Na Uy nghỉ giải lao để uống nước trong trận gặp Iraq tại bảng I World Cup 2026

Trên khán đài, phản ứng từ người hâm mộ cũng cho thấy sự tranh cãi chưa có hồi kết. Trong trận ra quân của tuyển Anh tại World Cup 2026, cả hai nhóm cổ động viên đã đồng loạt la ó khi trọng tài Clément Turpin cho dừng trận đấu ở phút 22 để các cầu thủ bổ sung nước. Một tình huống tương tự cũng xuất hiện ở cuộc đối đầu giữa Na Uy và Iraq trên sân Gillette, nơi nhiệt độ chỉ khoảng 23 độ C nhưng trận đấu vẫn có quãng nghỉ theo quy định của FIFA.

Dường như chính những tranh luận đó đã khiến UEFA không muốn thay đổi các quy định hiện hành. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết, việc có tổ chức quãng nghỉ hay không tại các giải đấu thuộc UEFA vẫn sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể, thay vì áp dụng bắt buộc cho mọi trận đấu.

Quy định hiện tại của UEFA nêu rõ các quan chức trận đấu sẽ đo nhiệt độ bằng thiết bị chuyên dụng trước khi đưa ra quyết định. Quãng nghỉ làm mát chỉ trở thành yêu cầu bắt buộc khi chỉ số nhiệt vượt ngưỡng 32 độ C theo thang WBGT (chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của thời tiết tới cơ thể con người) hoặc nhiệt độ thông thường đạt từ 35 độ C trở lên ở các giải đấu cấp độ đội một. Nếu thấp hơn những ngưỡng này, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về trọng tài.

Người phát ngôn UEFA khẳng định tổ chức này “không có kế hoạch” sửa đổi các quy định hiện hành cho những giải đấu sắp tới, bao gồm Champions League và EURO 2028. Động thái của UEFA cho thấy bóng đá châu Âu vẫn ưu tiên duy trì nhịp độ truyền thống của trận đấu và chỉ kích hoạt các biện pháp đặc biệt khi điều kiện thời tiết thực sự trở thành yếu tố đe dọa sức khỏe cầu thủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa hè tại châu Âu ngày càng nóng hơn, cuộc tranh luận giữa yêu cầu bảo vệ thể lực và việc giữ nguyên bản sắc của trận đấu nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.