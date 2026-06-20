Trực tiếp Brazil vs Haiti, 07h30 ngày 20/6: Mệnh lệnh phải thắng

Sau trận ra quân nhọc nhằn chia điểm với Morocco, Brazil bước vào lượt trận thứ hai bảng C với áp lực buộc phải thắng. Dù sở hữu dàn sao thượng thặng, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã bộc lộ nhiều lúng túng trước lối đá áp sát. Nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius Junior, Selecao khó lòng giữ lại một điểm. Hiện đang xếp sau đội đầu bảng Scotland, Brazil rất cần một chiến thắng trước Haiti để giải tỏa tâm lý và tạo đà thuận lợi trước thềm lượt trận cuối.

Lịch sử hoàn toàn ủng hộ đại diện Nam Mỹ khi họ toàn thắng cả 3 lần chạm trán Haiti trong quá khứ, nã vào lưới đối thủ tới 17 bàn và chỉ nhận vỏn vẹn 1 bàn thua. Dẫu vậy, Haiti dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Migne vừa chứng minh họ không đến World Cup 2026 chỉ để làm kẻ "lót đường". Dù thất bại sát nút 0-1 trước Scotland ở ngày mở màn, đại diện Caribe vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm và hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Trận đấu sắp tới mang tính chất sống còn với Haiti. Nếu tiếp tục trắng tay trong khi Morocco hạ gục Scotland ở trận đấu cùng giờ, họ sẽ chính thức bị loại sớm. Do đó, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp là nhiệm vụ bắt buộc.

Tuy nhiên, khoảng cách về chiều sâu lực lượng và đẳng cấp giữa hai đội vẫn là quá lớn. Trước một Brazil đang khát khao xưng vương, cơ hội tạo địa chấn của Haiti vô cùng mong manh. Người hâm mộ hiện không chỉ chờ đợi 3 điểm từ Selecao, mà còn kỳ vọng vào một lối chơi thuyết phục, đúng với vị thế của ứng cử viên vô địch.