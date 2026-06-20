Vì sao cầu thủ mang quốc tịch Nga lại khoác áo tuyển Brazil dự World Cup 2026?

TPO - Douglas Santos, một cầu thủ mang hộ chiếu Nga, đang là hậu vệ trái số 1 tuyển Brazil ở World Cup 2026. Anh đã từ chối cơ hội chơi cho tuyển Nga để bén duyên với Brazil. Vì sao lại có sự thật trớ trêu này?

Việc một cầu thủ mang 2, thậm chí 3 quốc tịch không còn là điều hiếm gặp. Quá trình toàn cầu hóa đã xóa nhòa đi những ranh giới địa lý, mở ra cơ hội cho các tài năng cống hiến ở những vùng đất mới. Thế nhưng, để tìm ra một trường hợp sở hữu kịch bản nhiều lắt léo như Douglas Santos thì có lẽ bóng đá thế giới hiếm có cái tên thứ hai.

Hành trình từ một nhà vô địch Olympic của Brazil, trở thành công dân Nga, suýt khoác áo đội tuyển quốc gia Nga rồi lại rẽ ngoặt trở về cội nguồn ở những phút bù giờ cuối cùng, là câu chuyện rất thú vị của Santos - người đã đá chính cho Brazil tại trận hoà Morocco trong ngày ra quân World Cup 2026.

Douglas Santos không phải là một cái tên vô danh. Anh từng là một trong những viên ngọc thô sáng giá nhất của hành lang cánh trái bóng đá Brazil. Đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp của anh gắn liền với chiếc HCV tại Olympic Rio 2016 - nơi anh sát cánh cùng những Neymar, Marquinhos hay Gabriel Jesus để mang về vinh quang ngay trên mảnh đất quê hương.

Ngay trong năm 2016 đó, phần thưởng cho màn trình diễn chói sáng là một lần được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil. Ở tuổi đôi mươi, tương lai của Santos dường như rất rộng mở. Thế nhưng, sự vươn lên của vô số các hậu vệ cánh xuất chúng khác, cùng với những lựa chọn chiến thuật thay đổi qua nhiều đời HLV, đã đẩy Douglas Santos vào thế khó ở cấp độ đội tuyển.

Từ năm 2016 cho đến 2024, một khoảng thời gian dài đằng đẵng gần một thập kỷ, anh hoàn toàn vắng bóng trong mọi kế hoạch của Selecao. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, 8 năm là gần như trọn vẹn thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Giấc mơ khoác áo màu vàng xanh tưởng chừng như đã vĩnh viễn khép lại với Santos.

Khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác đã mở ra. Năm 2019, Douglas Santos đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: gia nhập Zenit Saint Petersburg tại giải Ngoại hạng Nga. Nước Nga lạnh lẽo với mùa đông khắc nghiệt lại trở thành nơi ươm mầm cho thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh.

Santos không chỉ thích nghi một cách hoàn hảo mà còn nhanh chóng vươn lên trở thành trụ cột không thể thay thế, và sau này là người mang băng đội trưởng của Zenit. Anh giành vô số danh hiệu vô địch quốc gia, trở thành thần tượng tại sân Gazprom Arena.

Sự gắn bó sâu sắc cả về chuyên môn lẫn tình cảm với nước Nga đã dẫn đến một hệ quả tất yếu. Tháng 10/2024, sau hơn 5 năm cư trú và cống hiến, Douglas Santos chính thức được cấp hộ chiếu và trở thành công dân Nga (tương tự như trường hợp của Hoàng Hên hay Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam).

Việc nhập tịch này ban đầu được xem là một bước đi chiến lược, giúp Zenit giải phóng bớt 1 suất ngoại binh trong đội hình, nhưng sâu xa hơn, nó mở ra cơ hội để Santos khoác áo đội tuyển Nga.

Liên đoàn bóng đá Nga nhanh chóng xúc tiến các thủ tục xin FIFA chuyển đổi quốc tịch thể thao cho Santos (xin phép chuyển đổi cơ quan quản lý từ Liên đoàn bóng đá Brazil sang Liên đoàn bóng đá Nga - Điều mà bất cứ cầu thủ nào nếu muốn khoác áo một đội tuyển sau khi nhập tịch buộc phải làm).

Santos đang là trụ cột ở Zenit

Nước Nga đã cho anh cơ hội được tận hưởng bầu không khí bóng đá quốc tế, một niềm khát khao cháy bỏng mà anh chưa thể thỏa mãn sau lần duy nhất vào năm 2016.

Tháng 3/2025, cái tên Douglas Santos chính thức xuất hiện trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia Nga để chuẩn bị cho một loạt các trận giao hữu quốc tế. Truyền thông Nga hân hoan chào đón một sự bổ sung chất lượng bên hành lang trái.

Cú 'quay xe' vào giờ chót

Mọi thứ đã sẵn sàng. Chiếc áo mang quốc kỳ Nga đã được in tên anh. Viễn cảnh một người con của xứ sở Samba hát vang quốc ca Nga trên sân cỏ quốc tế chỉ còn đếm bằng ngày.

Nhưng rồi, kịch bản khó tin nhất đã xảy ra, tựa như một sự sắp đặt trêu ngươi của định mệnh. Chỉ vài ngày trước khi Douglas Santos dự kiến sẽ có trận ra mắt tuyển Nga, một thông tin làm chấn động giới truyền thông Samba nổ ra: HLV trưởng tuyển Brazil lúc bấy giờ bất ngờ điền tên Douglas Santos vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Sau 8 năm hoàn toàn lãng quên, bóng đá Brazil lại bất ngờ gọi tên đứa con xa xứ ngay tại thời khắc anh chuẩn bị tuyên thệ trung thành với một màu cờ sắc áo khác. Lời triệu tập này đã đánh mạnh vào tâm lý của Santos. Dù nước Nga mang lại cho anh danh vọng, tiền bạc và sự tôn trọng, thì sâu thẳm trong trái tim anh, Brazil vẫn là quê hương, là giấc mơ dang dở từ thuở thiếu thời.

Đứng giữa ngã ba đường của sự nghiệp, Santos đã phải đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất. Cuối cùng, anh gửi lời xin lỗi đến ban huấn luyện tuyển Nga, từ chối ra sân trong trận đấu giao hữu sắp tới và xách vali trở về Nam Mỹ.

Quyết định theo tiếng gọi con tim của Santos đẩy anh vào một rắc rối pháp lý với FIFA. Về mặt giấy tờ, hồ sơ chuyển đổi quốc tịch thể thao sang Nga của anh trước đó đã được kích hoạt. Rất may mắn cho Santos, những quy định mới của FIFA về chuyển đổi quốc tịch đã cứu vãn sự nghiệp quốc tế của anh.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Santos chưa ra sân thi đấu bất kỳ một phút nào trong một trận đấu chính thức cho đội tuyển Nga. Quá trình chuyển đổi trước đó mới chỉ nằm trên giấy tờ. Do vậy, sau những nỗ lực làm việc, Brazil đã có lại Santos.

Và hậu vệ 32 tuổi này đã liên tục đá chính kể từ đó. Anh ra sân 5 trận trong màu áo vàng xanh, mới nhất là trận hòa Morocco tại World Cup 2026. Santos cho thấy anh là lựa chọn số 1 cho hành lang trái Selecao dưới thời Carlo Ancelotti. Trong bối cảnh bóng đá Nga vẫn bị cấm tham dự các giải đấu lớn thì Santos là nhân tố gần như là duy nhất của xứ bạch dương còn hiện diện ở vòng chung kết năm nay.