Mỹ thắng thuyết phục Australia, sớm giành vé vào vòng knock-out

TPO - Đội tuyển Mỹ đánh bại Australia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó trở thành đội bóng thứ hai giành quyền vào vòng 1/16 sau Mexico.

Balogun và Robinson ăn mừng bàn mở tỷ số.

Dù không có sự phục vụ của đội trưởng Christian Pulisic, tuyển Mỹ nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Phút 11, Folarin Balogun bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Trong nỗ lực ngăn cản Ricardo Pepi dứt điểm, trung vệ Cameron Burgess vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Mỹ vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua khiến đội bóng xứ chuột túi càng thêm lúng túng. Australia gần như không thể triển khai lối chơi trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà, trong khi tuyến giữa Mỹ với sự cơ động của Weston McKennie hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Sự vượt trội của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 43. Từ tình huống đá phạt, cú sút của Sergino Dest bị hàng thủ Australia cản phá nhưng bóng bật lên đúng vị trí của Alex Freeman. Trong khi thủ môn Patrick Beach mất đà, cầu thủ trẻ của Mỹ dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Ban đầu trọng tài xác định Freeman rơi vào thế việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng được công nhận trong sự bùng nổ của các cầu thủ và khán giả Mỹ trên sân Seattle.

Bước sang hiệp hai, HLV Tony Popovic tung hai nhân tố tấn công nổi bật là Nestory Irankunda và Connor Metcalfe vào sân nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Australia cải thiện phần nào thế trận nhưng vẫn thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng.

Đội bóng áo vàng có cơ hội đáng chú ý nhất ở phút 85 khi Harry Souttar thoải mái dứt điểm trong vòng cấm, song bóng đi thiếu chính xác, bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội rút ngắn tỷ số.

“Chúng tôi có những cơ hội để thay đổi cục diện trận đấu nhưng không tận dụng được. Hiện tại cảm xúc vẫn còn rất nóng nên tôi chưa muốn nói nhiều”, Souttar cho biết sau trận.

HLV Popovic cũng thừa nhận các học trò đã nhập cuộc không tốt.

“Có thể áp lực trận đấu đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Australia khởi đầu khá chậm và nặng nề. Hiệp hai cho thấy năng lực thực sự của đội bóng, nhưng ở đẳng cấp World Cup, bạn không thể để mất lợi thế ngay từ đầu trận”, nhà cầm quân người Australia nhận xét.

Về phía Mỹ, chiến thắng này một lần nữa cho thấy chiều sâu đội hình của đội chủ nhà. Freeman khẳng định đội bóng đủ sức duy trì sức cạnh tranh ngay cả khi thiếu vắng những trụ cột như đội trưởng Christian Pulisic.

“Điều đó chứng minh chúng tôi sở hữu lực lượng mạnh. Bất kỳ ai được trao cơ hội cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ và mang về kết quả tích cực. Christian rất quan trọng, nhưng nếu anh ấy không thể thi đấu thì sẽ có người khác bước lên thay thế”, Freeman nói.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tuyển Mỹ chính thức giành vé vào vòng 32 đội, sau Mexico và đứng trước cơ hội lớn kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu. Thầy trò HLV Pochettino sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối, trong khi Australia buộc phải giành kết quả thuận lợi trước Paraguay để bảo vệ vị trí thứ hai bảng D.

“Muốn vô địch World Cup, chúng tôi cần cả tập thể. Mọi cầu thủ đều phải sẵn sàng đóng góp khi được trao cơ hội”, HLV Pochettino nhấn mạnh sau chiến thắng.