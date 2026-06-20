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Trực tiếp Brazil vs Haiti 2-0 (H1): Cunha có bàn thắng thứ 2

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Tới phút 36, tỷ số đã là 2-0 cho Brazil và người lập công vẫn là Cunha. Sau những phút đầu gặp khó với lối chơi pressing của Haiti, Brazil đã tìm ra cách hóa giải lối chơi của đối thủ.

report Hiệp một thăng hoa của Cunha - Vinicius

Phút 42: Cunha ghi 2 bàn. Vinicius ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng đó. Đây là điểm số của cầu thủ 2 đội (trên thang điểm 10) cho đến phút 40.

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substitution Raphinha chấn thương

Phút 40: HLV Ancelotti phải tung Rayan vào sân sau khi Raphinha chấn thương.

goal VÀO!!! Brazil nâng tỷ số 2-0

Phút 36: Cú sút tuyệt vời bằng chân trái của Cunha mang về bàn thắng thứ 2 cho Selecao.

Tiền đạo MU thoát xuống khu vực cấm địa từ đường chuyền của Vinicius. Cunha dứt điểm trong tư thế không thuận lợi và bằng chân không thuận nhưng đường bóng đã găm vào đúng góc chết khung thành.

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report Thống kê sau 30 phút

Haiti gây khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng giờ đây, đội bóng áo trắng phải tấn công để tìm bàn gỡ. Sau 2/3 thời gian hiệp một, cách triển khai tấn công của Haiti chưa có gì đặc biệt. Haiti chưa có nổi một pha dứt điểm.

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report Tầm hoạt động của Brazil

Phút 30: Brazil vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Haiti. Các học trò của HLV Ancelotti đang thực hiện nhiều đường chuyền dài chuyển trạng thái bất ngờ để phá vỡ khối phòng ngự của đối thủ.

Nhìn vào biểu đồ nhiệt, có thể thấy cầu thủ Brazil co cụm ở giữa sân. Selecao đang dồn bóng sang cánh phải khá nhiều, nơi có sự hiện diện của Raphinha.

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report Raphinha bỏ lỡ cơ hội

Phút 29: Raphinha được trao cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng cú sút thiếu lực.

goal VÀO!!! Cunha mở tỷ số cho Brazil

Phút 22: Cunha dứt điểm bóng 2 mang về bàn thắng cho Selecao. Trước đó, Vinicius dứt điểm khiến thủ môn Haiti bắt không dính bóng.

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report KHÔNG VÀO!!! Raphinha lốp bóng ra ngoài

Phút 22: Raphinha đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil đã gây thất vọng với tình huống dứt điểm hỏng trong thế đối mặt thủ môn.

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report Vinicius dứt điểm

Phút 17: Số 7 của Brazil rê bóng và cứa lòng bằng chân phải, bóng chạm chân cầu thủ Haiti đi ra ngoài.

report Haiti pressing quá tốt

Phút 16: Raphinha vừa cầm bóng đã có 2 cầu thủ ập vào. Sky Sports khen ngợi Haiti vì đang chia cắt tốt hàng công Brazil.

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report Thống kê trận đấu sau 12 phút

Brazil đang gặp nhiều khó khăn để đưa bóng đến 1/3 cuối sân. Haiti đã giăng ra đội hình 5 hậu vệ và giữ tổ chức cự ly tốt.

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foul Brazil bị hủy bàn thắng

Phút 12: Raphinha tung cú cứa lòng đánh bại thủ môn Haiti. Tuy nhiên, trọng tài nhận tín hiệu báo việt vị và ra dấu tay hủy bàn nhanh chóng.

report Brazil liên tục xử lý hỏng

Phút 10: Selecao đang gặp khó trước lối chơi pressing quyết liệt và chủ động của Haiti. Ở pha bóng mới nhất, ngay khi Paqueta nhận bóng, anh bị 2 cầu thủ lao vào và dễ dàng mất bóng.

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report Pha tấn công đầu tiên của Haiti

Phút 7: Thủ môn Alisson chủ động dâng cao để bắt bóng, giúp Brazil giải quyết sớm tình huống.

report Vinicius lăn lộn trên sân

Phút 4: Vinicius va chạm với Jacques và ôm chân nằm sân. Những hình ảnh kiểu này sẽ khiến CĐV Brazil sốt vó.

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report Brazil tràn lên tấn công

Phút 2: Selecao sớm đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận tấn công.

start Trận đấu bắt đầu
photo Không khí cực nóng trước giờ G
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report Ronaldinho dự khán trận đấu

Huyền thoại Brazil có mặt ở sân để động viên tinh thần toàn đội Brazil.

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report Hai điều chỉnh của tuyển Brazil trước Haiti

HLV Carlo Ancelotto xếp Cunha đá chính thay cho Igor Thiago. Hậu vệ kỳ cựu Danilo trở lại để quán xuyến cánh phải, thay thế Ibanez. Cùng chờ xem Brazil thay đổi ra sao so với trận ra quân gặp Morocco.

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photo Sắc vàng rực rỡ trên khán đài
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tatic Đội hình xuất phát Haiti
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tatic Đội hình xuất phát Brazil
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Sau trận ra quân nhọc nhằn chia điểm với Morocco, Brazil bước vào lượt trận thứ hai bảng C với áp lực buộc phải thắng. Dù sở hữu dàn sao thượng thặng, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã bộc lộ nhiều lúng túng trước lối đá áp sát. Nếu không có khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius Junior, Selecao khó lòng giữ lại một điểm. Hiện đang xếp sau đội đầu bảng Scotland, Brazil rất cần một chiến thắng trước Haiti để giải tỏa tâm lý và tạo đà thuận lợi trước thềm lượt trận cuối.

Lịch sử hoàn toàn ủng hộ đại diện Nam Mỹ khi họ toàn thắng cả 3 lần chạm trán Haiti trong quá khứ, nã vào lưới đối thủ tới 17 bàn và chỉ nhận vỏn vẹn 1 bàn thua. Dẫu vậy, Haiti dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Migne vừa chứng minh họ không đến World Cup 2026 chỉ để làm kẻ "lót đường". Dù thất bại sát nút 0-1 trước Scotland ở ngày mở màn, đại diện Caribe vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm và hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Trận đấu sắp tới mang tính chất sống còn với Haiti. Nếu tiếp tục trắng tay trong khi Morocco hạ gục Scotland ở trận đấu cùng giờ, họ sẽ chính thức bị loại sớm. Do đó, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp là nhiệm vụ bắt buộc.

Tuy nhiên, khoảng cách về chiều sâu lực lượng và đẳng cấp giữa hai đội vẫn là quá lớn. Trước một Brazil đang khát khao xưng vương, cơ hội tạo địa chấn của Haiti vô cùng mong manh. Người hâm mộ hiện không chỉ chờ đợi 3 điểm từ Selecao, mà còn kỳ vọng vào một lối chơi thuyết phục, đúng với vị thế của ứng cử viên vô địch.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
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