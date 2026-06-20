Trực tiếp Brazil vs Haiti 2-0 (H1): Cunha có bàn thắng thứ 2

report Tầm hoạt động của Brazil

Phút 30: Brazil vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Haiti. Các học trò của HLV Ancelotti đang thực hiện nhiều đường chuyền dài chuyển trạng thái bất ngờ để phá vỡ khối phòng ngự của đối thủ.

Nhìn vào biểu đồ nhiệt, có thể thấy cầu thủ Brazil co cụm ở giữa sân. Selecao đang dồn bóng sang cánh phải khá nhiều, nơi có sự hiện diện của Raphinha.