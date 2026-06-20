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Trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay, 10h00 ngày 20/6: Không còn đường lùi

Trọng Đạt
Hoàng Nguyên

TPO - Sau những màn trình diễn gây thất vọng ở trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay buộc phải giành điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp tại lượt trận 2 bảng D World Cup 2026. Đây là trận đấu mang tính sống còn với tham vọng vượt qua vòng bảng của cả hai đội.

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Dù kiểm soát bóng vượt trội, Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng khi tung ra tới 30 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn nào trong trận thua 0-2 trước Australia. Kết quả này khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ vị thế "ngựa ô" mà đội bóng của HLV Vincenzo Montella được gán trước thềm giải đấu.

Kết quả này gây bất ngờ bởi kể từ trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha ở vòng loại UEFA hồi tháng 9 năm ngoái, đội tuyển mang biệt danh "Những ngôi sao lưỡi liềm" đã thắng 7 và hòa 1 trận.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng vào tới tứ kết EURO 2024. Tuy nhiên, thất bại trước Australia tiếp tục nối dài thành tích đáng thất vọng của họ tại các giải đấu lớn. Đội bóng này đã để thua 9 trong 13 trận gần nhất ở các giải đấu lớn, dù thường được đánh giá cao trước giải.

Đây cũng là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt tại World Cup kể từ năm 2002 - giải đấu mà họ từng giành hạng ba lịch sử. Nếu tiếp tục sẩy chân, nguy cơ bị loại sớm sẽ hiện hữu.

Trong bối cảnh lượt trận cuối họ phải chạm trán chủ nhà Mỹ - đội hiện được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng D - Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu chính thức đầu tiên với Paraguay.

Trong khi đó, Paraguay có khởi đầu còn tệ hơn khi bị Mỹ dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một tại Los Angeles. Dù chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ và có bàn rút ngắn tỷ số khi Julio Enciso kiến tạo để cầu thủ chạy cánh Mauricio ghi bàn, đội bóng Nam Mỹ vẫn phải nhận thất bại nặng nề 1-4.

Một thống kê không mong muốn cho thấy, Paraguay mới chỉ thắng 1 trong 9 trận ra quân tại các kỳ World Cup. Điều đó đồng nghĩa họ lại phải đối mặt với thử thách lớn ở hai lượt trận còn lại.

Trước thất bại trước Mỹ, Paraguay vốn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ và từng thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Vì vậy, HLV Gustavo Alfaro, HLV người Argentina thứ ba dẫn dắt Paraguay tại một kỳ World Cup, kỳ vọng các học trò sẽ nhanh chóng lấy lại hình ảnh quen thuộc.

HLV Alfaro từng được ca ngợi khi giúp Paraguay vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ, trong đó có những chiến thắng bất ngờ trước Brazil và Argentina. Tuy nhiên, đội hình đã chấm dứt 14 năm chờ đợi World Cup của Paraguay có thể phải dừng bước ngay từ vòng bảng nếu không giành được kết quả tích cực tại San Francisco.

Trọng Đạt
Hoàng Nguyên
#Thổ Nhĩ Kỳ #Australia #World Cup #bóng đá #đội tuyển #tứ kết #thất vọng

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