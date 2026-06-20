Morocco thắng trận đầu tại World Cup 2026 nhờ bàn thắng sớm kỷ lục

TPO - Tại lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA World Cup 2026, đội tuyển Morocco đã xuất sắc giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Ismael Saibari với một cú sút sấm sét đẳng cấp ngay từ giây 72.

Morocco được đánh giá cao hơn và mang tâm lý tự tin, vậy nên họ không mất nhiều thời gian để áp đặt lối chơi. Hàng vạn khán giả tại Boston đã sớm được chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ khi nhạc trưởng Brahim Diaz thực hiện đường chọc khe dọn cỗ tinh tế cho Ismael Saibari băng xuống.

Dù bị hậu vệ đối phương theo kèm gắt gao và bị ép ra một góc sút khá hẹp, tiền đạo sắp chuyển sang khoác áo Bayern Munich vẫn tung ra một cú dứt điểm quyết đoán. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Angus Gunn dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Pha lập công này đến ở giây thứ 72, là tình huống làm bàn sớm nhất từ đầu World Cup 2026.

Bàn thắng sớm giúp Morocco thi đấu hưng phấn. Họ suýt nữa nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau đó khi Ryan Christie bên phía Scotland mắc sai lầm để mất bóng. Tuy nhiên, quả tạt ngang nguy hiểm của Azzedine Ounahi lại đi xẹt qua khung thành, trượt khỏi đà băng vào của hai đồng đội.

Trong những phút tiếp theo, thủ thành Angus Gunn của Scotland liên tục phải hoạt động hết công suất. Phút 18, anh trổ tài cứu thua xuất thần sau cú dứt điểm nhanh của Achraf Hakimi. Tiền vệ Bilal El Khannouss cũng có một cơ hội ngon ăn sau tình huống lộn xộn ở khu vực giữa sân, nhưng cú sút của ngôi sao biên chế Stuttgart lại đi vọt xà đáng tiếc. Trong khi đó, Scotland hoàn toàn lép vế. Cả hiệp một, họ chỉ có duy nhất 1 tình huống lên bóng đáng chú ý nhưng đội trưởng John McGinn lại không thể dứt điểm thành công ở một góc sút quá hẹp.

Bước sang hiệp hai, Scotland dâng cao đội hình với quyết tâm tìm bàn gỡ. Họ khởi đầu khá sáng sủa và đã có một tình huống đòi phạt đền khi McGinn ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Neil El Aynaoui, nhưng trọng tài đã kiên quyết nói không.

Thế trận nhỉnh hơn của đại diện châu Âu chỉ diễn ra chớp nhoáng trước khi Morocco lấy lại quyền kiểm soát. Đại diện Bắc Phi tiếp tục gieo rắc sóng gió khi cú sút của Saibari đập trúng xà ngang, và ngay sau đó El Khannouss có pha bật cao đánh đầu cực hiểm buộc Angus Gunn lại phải bay người cứu thua.

Ở bên kia chiến tuyến, dù rất nỗ lực dồn ép ở nửa cuối hiệp hai - tiêu biểu là cú sút bị cản phá của Scott McTominay - nhưng Scotland lại thiếu đi sự sắc bén ở một phần ba cuối sân. Xuyên suốt 90 phút thi đấu, họ không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào và hoàn toàn bất lực trong việc thử tài thủ môn Yassine Bono.

Kết thúc trận đấu, Morocco bỏ túi 3 điểm nhờ tỷ số 1-0. Cả 2 bàn của họ từ đầu chiến dịch đều do công Sabari. Chiến thắng này giúp Morocco tạm chiếm đỉnh bảng và tràn trề cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp khi đối thủ ở lượt trận cuối vào thứ Tư tuần sau của họ chỉ là đội tuyển Haiti.

Ngược lại, thất bại này đẩy Scotland vào thế cực khó. Họ tạm rơi xuống vị trí thứ hai nhưng đứng trước nguy cơ lớn bị tụt xuống thứ 3 nếu Brazil giành chiến thắng ở trận đấu sau đó. Và lượt trận cuối cùng, Scotland sẽ phải đối đầu với chính thế lực Nam Mỹ - Brazil, trong một trận cầu mang tính chất sống còn để nuôi hy vọng đi tiếp.