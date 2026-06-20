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Thể thao

Dàn huyền thoại chứng kiến ngày thăng hoa của tuyển Brazil

Hương Ly

TPO - Ronaldinho gặp mặt từng cầu thủ Brazil để động viên trước trận Haiti. Sau đó, Selecao cống hiến trận thắng mãn nhãn 3-0.

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Huyền thoại Ronaldinho có mặt tại sân Lincoln Financial Field để theo dõi trận đấu thứ 2 của Brazil ở vòng bảng World Cup 2026, gặp Haiti.
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Ronaldinho xuống tận sân để gặp gỡ Vinicius Junior và các tuyển thủ Brazil để động viên đàn em. Sự có mặt của Ronaldinho mang ý nghĩa tinh thần lớn cho Selecao khi họ chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng. Brazil phải thắng Haiti để tiếp tục cuộc đua cạnh tranh ngôi đầu với Morocco.
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Trên khán đài, 2 huyền thoại Ronaldo "béo" và Kaka vẫn hiện diện ở vị trí VIP. Cả 2 là khách mời danh dự của Liên đoàn Bóng đá Brazil, sẽ góp mặt ở mọi trận đấu của Brazil tại giải đấu năm nay.
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Brazil đã vượt qua áp lực tâm lý để chơi một trận tưng bừng trước Haiti. Đoàn quân của HLV Ancelotti dễ dàng áp đặt thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội và chuyển hóa thành 3 bàn thắng.
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Công đầu thuộc về Cunha. Tiền đạo MU may mắn ghi bàn mở tỷ số. Đến bàn thứ 2 là khoảnh khắc mang đậm dấu ấn cá nhân Cunha khi anh dứt điểm búa bổ bằng chân không thuận.
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Vinicius lên tiếng với pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil. Trước đó, sao Real Madrid kiến tạo trong tình huống Cunha nâng tỷ số 2-0.
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Sự tự tin đã trở lại đôi chân của các cầu thủ Brazil. Haiti là đối thủ yếu. Nhưng trên hết, Selecao triển khai thế trận ổn, tấn công có nét và các chân sút của họ tận dụng tốt thời cơ. Vinicius trở lại cảm hứng chơi bóng tốt nhất, đây là điểm sáng mang lại sự vỡ òa cho CĐV Brazil.
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HLV Ancelotti đang xây dựng lối chơi thú vị cho Brazil: Pha trộn giữa chất Samba và tính kỷ luật, thực dụng đúng hình mẫu bóng đá châu Âu hiện đại.
Hương Ly
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