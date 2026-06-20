Cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì... che miệng khi nói chuyện

TPO - Miguel Almiron dùng tay che miệng trong lúc nói điều gì đó với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo luật mới, ngôi sao của Paraguay bị đuổi khỏi sân ngay lập tức.

Miguel Almiron đi vào lịch sử World Cup theo cách không mong muốn khi thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì hành động che miệng khi nói chuyện. Tình huống hy hữu diễn ra ở phút bù giờ hiệp một, trận Paraguay đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ tại ở Santa Clara, California. Trọng tài chính Ivan Arcides Barton Cisneros quyết định truất quyền thi đấu ngôi sao của Paraguay sau khi trực tiếp xem màn hình VAR.

Sự cố bắt nguồn từ pha phạm lỗi với Isidro Pitta của Paraguay, khiến cầu thủ hai đội lao vào xô xát ở đường biên. Giữa lúc căng thẳng, Almiron lấy tay che miệng và nói điều gì đó với Mert Mulder của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, Mulder chạy về phía trọng tài biên, liên tục chỉ tay và bắt chước lại động tác che miệng để tố cáo đối thủ.

Không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy Almiron đã dùng lời lẽ lăng mạ. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn nhận thẻ đỏ và chắc chắn vắng mặt ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Australia.

Án phạt của Almirón là kết quả từ việc Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) - cơ quan ban hành luật - vừa sửa đổi bộ luật. Theo luật mới, mọi hành động che miệng khi tranh cãi hoặc xô xát với đối phương đều sẽ bị trừng phạt bằng một tấm thẻ đỏ. Quy định "bàn tay sắt" này được đưa ra nhằm triệt tiêu hoàn toàn thói quen che miệng để lăng mạ, phân biệt chủng tộc hay dùng lời lẽ khiêu khích trên sân cỏ để né tránh ống kính truyền hình và các chuyên gia đọc khẩu hình.

Luật che miệng ra đời sau bê bối nghiêm trọng tại UEFA Champions League hồi tháng 2, khi Vinicius của Real Madrid tố cáo Gianluca Prestianni (Benfica) phân biệt chủng tộc trong lúc lấy áo che miệng. Dù Prestianni phủ nhận cáo buộc và chỉ bị treo giò do hành vi kỳ thị đồng tính, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngay sau đó tuyên bố cứng rắn: "Nếu một cầu thủ che miệng nói điều gì đó dẫn đến hệ lụy phân biệt chủng tộc, anh ta hiển nhiên phải bị đuổi".

Ngay sau phát biểu này, IFAB đã triệu tập một cuộc họp bất thường để hợp thức hóa quy định.