Trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay 0-1 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Các cầu thủ Paraguay có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhưng họ cũng gặp bất lợi khi ở những phút bù giờ hiệp một lại gặp bất lợi về quân số khi Almiron nhận thẻ đỏ rời sân.

report Thủ thành Gill cứu thua 47': Từ ngoài vòng cấm, Merih Demiral bất ngờ tung cú sút căng đầy uy lực buộc thủ thành Orlando Gill phải trổ tài cứu thua. substitution Hiệp hai bắt đầu! 46': Hai đội đều có sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ. Paraguay đưa Bobadilla vào sân thay Pitta, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tung Yilmaz vào thay Akturkoglu. report Hết hiệp 1. Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay 45+8': Paraguay tạo lợi thế từ rất sớm nhờ siêu phẩm của Mathías Galarza chỉ sau 65 giây bóng lăn. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đã tự đẩy mình vào thế khó khi Miguel Almirón nhận thẻ đỏ sau khi VAR vào cuộc ở những phút bù giờ cuối hiệp. red Cầu thủ Paraguay nhận thẻ đỏ 45+3': Sau một tình huống hỗn loạn trên sân, trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Miguel Almirón. Theo hình ảnh quay chậm, Almirón đã che miệng khi nói điều gì đó với Mert Müldür. Theo quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026, hành vi này là vi phạm nghiêm trọng và Almiron phải nhận án phạt nặng nhất. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. report Enciso độc diễn 44': Ngôi sao của Paraguay rê bóng vượt qua tới bốn cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào vòng cấm. Đáng tiếc, không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm, khiến một cơ hội ngon ăn của Paraguay trôi qua. report Thủ thành Cakir cứu thua 37': Julio Enciso dẫn bóng tốc độ trước khi chọc khe thuận lợi để Juan Cáceres thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, thủ thành Uğurcan Çakır đã phản xạ xuất sắc, đổ người cản phá kịp thời để cứu thua cho Thổ Nhĩ Kỳ. ​ report Paraguay suýt thủng lưới 33': Từ quả đá phạt, Hakan Çalhanoğlu thực hiện đường treo bóng cực kỳ khó chịu, đưa bóng vào vòng cấm Paraguay. Mert Müldür bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng không gặp may khi bóng lần lượt dội xà ngang rồi tìm đến cột dọc, trước khi đi ra ngoài. ​ report Cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ 30': Kenan Yıldız tung người thực hiện pha móc bóng đẹp mắt ở rìa vòng cấm sau đường chuyền bằng đầu của đồng đội. Tuy nhiên, cú dứt điểm lại không đủ độ khó đối với thủ môn Paraguay. report Hai đội tạm nghỉ giữa hiệp 25': Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước. report Không được 21': Từ tình huống đá phạt cố định, Hakan Çalhanoğlu thực hiện quả treo bóng khó chịu vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng thủ Paraguay đã chơi tập trung và dễ dàng hóa giải nguy cơ. report Trận đấu đang nóng lên 15': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều liên tục khai thác khoảng trống ở hai biên để thực hiện những quả tạt nguy hiểm vào vòng cấm. Sau những phút đầu bị choáng váng bởi bàn thua sớm, Thổ Nhĩ Kỳ dần giành lại quyền kiểm soát bóng và tạo được nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý ở cả hai cánh. Tuy nhiên, Paraguay đang tổ chức phòng ngự kỷ luật. Đại diện Nam Mỹ bố trí đông quân số ở khu vực trung lộ, bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm và không cho đối thủ có cơ hội tung ra những cú dứt điểm thực sự nguy hiểm. report Cơ hội đáng chú ý cho Thổ Nhĩ Kỳ 14': Đây là pha lên bóng đáng chú ý nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu trận. Kerem Aktürkoğlu bứt tốc bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trung lộ. Bóng tìm đến đúng vị trí của Arda Güler ở sát vòng cấm. Trong tư thế khá thoải mái, ngôi sao trẻ của Thổ Nhĩ Kỳ lại dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang. report Paraguay tạo thêm sóng gió 11': Diego Gómez tung cú nã đại bác từ khoảng cách xa, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác và không thể gây khó khăn cho thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ. report Thổ Nhĩ Kỳ nôn nóng 10': Bàn thua quá sớm dường như đã khiến kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ bị phá vỡ hoàn toàn. Thay vì triển khai lối chơi kiểm soát quen thuộc, các học trò của HLV Vincenzo Montella liên tục bị cuốn vào những pha va chạm không cần thiết và tỏ ra thiếu chính xác trong các tình huống xử lý bóng. Paraguay rõ ràng đang hưởng lợi từ bàn thắng sớm. Đại diện Nam Mỹ thi đấu đầy quyết liệt, liên tục gây sức ép về tâm lý khiến đối thủ phải phạm lỗi. report Bàn thắng của Galarza nhanh nhất World Cup 2026 5': Galarza chọc thủng lưới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ sau 65 giây bóng lăn. Đây là bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm này. Đồng thời, đây cũng là bàn thắng sớm nhất của một đội tuyển Nam Mỹ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998, khi Celso Ayala ghi bàn cho Paraguay chỉ sau 52 giây trong trận gặp Nigeria. report Thẻ vàng cho Galarza 4': Sau siêu phẩm mở tỷ số, Mathías Galarza cho thấy sự hưng phấn cao độ. Tiền vệ Paraguay lao vào pha tranh chấp quyết liệt với Kerem Aktürkoğlu và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. goal VÀO! Paraguay mở tỷ số 2': Khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, lưới của Thổ Nhĩ Kỳ đã rung lên. Từ ngoài vòng cấm, tiền vệ Mathías Galarza tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới khiến thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bất lực. Một bàn thắng đẹp mắt giúp Paraguay có khởi đầu như mơ chỉ sau hơn một phút bóng lăn. start Trận đấu bắt đầu 1': Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu trong trang phục trắng - đỏ, còn Paraguay ra sân với trang phục xanh đậm. report Bầu không khí sôi động ở Levi’s Stadium report Cầu thủ hai đội khởi động report Lịch sử đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay mới chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử, ở trận giao hữu vào tháng 6/1995. Cuộc đối đầu đó khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Dù vậy, Paraguay không có nhiều ký ức đẹp khi chạm trán các đại diện châu Âu tại World Cup. Trong 14 lần gần nhất đối đầu các đội tuyển thuộc UEFA ở sân chơi lớn nhất hành tinh, đội bóng Nam Mỹ chỉ thắng 2, hòa 5 và thua tới 7 trận. report Đội hình xuất phát Paraguay Gill, Alderete, Caceres, Alonso, Gomez, Almiron, Vucas, Gomez, Enciso, Galarza, Pitta. report Đội hình xuất phát Thổ Nhĩ Kỳ Cakir, Demiral, Akturkoglu, Guler, Calhanoglu, Yildaz, Bardakci, Yusek, Muldur, Akgun, Kadioglu. report Bảng xếp hạng nhóm D report Cục diện bảng D Rạng sáng 20/6, Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ 2 bảng D. Với kết quả này, Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng D với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Australia tạm thời đứng nhì bảng D với 3 điểm. Trong khi đó, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang đi tìm những điểm số đầu tiên, sau những thất bại đáng thất vọng ở trận ra quân. Ở trận mở màn, Thổ Nhĩ Kỳ thua Australia 0-2, trong khi Paraguay thua tuyển Mỹ 1-4. Chính vì vậy, 3 điểm ở cuộc đối đầu này sẽ là cú hích cực lớn cho đội chiến thắng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Tại World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa đội thắng trong cặp đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay cũng sẽ có cơ sở để tự tin hướng tới suất vào vòng loại trực tiếp. Cuộc chạm trán giữa hai đội tại Bắc California có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí chung cuộc của đội tuyển Mỹ ở bảng D. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc Paraguay giành chiến thắng, tuyển Mỹ sẽ chính thức đảm bảo ngôi đầu bảng D. Ngược lại, nếu Thổ Nhĩ Kỳ giành trọn 3 điểm, cục diện bảng đấu sẽ vẫn còn bỏ ngỏ trước cuộc đối đầu giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Los Angeles ở lượt trận cuối cùng vào ngày 24/6.

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Dù kiểm soát bóng vượt trội, Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng khi tung ra tới 30 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn nào trong trận thua 0-2 trước Australia. Kết quả này khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ vị thế "ngựa ô" mà đội bóng của HLV Vincenzo Montella được gán trước thềm giải đấu.

Kết quả này gây bất ngờ bởi kể từ trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha ở vòng loại UEFA hồi tháng 9 năm ngoái, đội tuyển mang biệt danh "Những ngôi sao lưỡi liềm" đã thắng 7 và hòa 1 trận.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng vào tới tứ kết EURO 2024. Tuy nhiên, thất bại trước Australia tiếp tục nối dài thành tích đáng thất vọng của họ tại các giải đấu lớn. Đội bóng này đã để thua 9 trong 13 trận gần nhất ở các giải đấu lớn, dù thường được đánh giá cao trước giải.

Đây cũng là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt tại World Cup kể từ năm 2002 - giải đấu mà họ từng giành hạng ba lịch sử. Nếu tiếp tục sẩy chân, nguy cơ bị loại sớm sẽ hiện hữu.

Trong bối cảnh lượt trận cuối họ phải chạm trán chủ nhà Mỹ - đội hiện được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng D - Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu chính thức đầu tiên với Paraguay.

Trong khi đó, Paraguay có khởi đầu còn tệ hơn khi bị Mỹ dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một tại Los Angeles. Dù chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ và có bàn rút ngắn tỷ số khi Julio Enciso kiến tạo để cầu thủ chạy cánh Mauricio ghi bàn, đội bóng Nam Mỹ vẫn phải nhận thất bại nặng nề 1-4.

Một thống kê không mong muốn cho thấy, Paraguay mới chỉ thắng 1 trong 9 trận ra quân tại các kỳ World Cup. Điều đó đồng nghĩa họ lại phải đối mặt với thử thách lớn ở hai lượt trận còn lại.

Trước thất bại trước Mỹ, Paraguay vốn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ và từng thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Vì vậy, HLV Gustavo Alfaro, HLV người Argentina thứ ba dẫn dắt Paraguay tại một kỳ World Cup, kỳ vọng các học trò sẽ nhanh chóng lấy lại hình ảnh quen thuộc.

HLV Alfaro từng được ca ngợi khi giúp Paraguay vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ, trong đó có những chiến thắng bất ngờ trước Brazil và Argentina. Tuy nhiên, đội hình đã chấm dứt 14 năm chờ đợi World Cup của Paraguay có thể phải dừng bước ngay từ vòng bảng nếu không giành được kết quả tích cực tại San Francisco.