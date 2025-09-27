Đà Nẵng: Bị cáo đầu tiên bị xét xử về tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định mới

TPO - TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đỗ Hoàng Hải mức án 2 năm 3 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định mới của pháp luật.

Ngày 27/9, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Hoàng Hải (37 tuổi, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự. Đây là điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2025 được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 25/6. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025. Trước đó, việc sử dụng trái phép chất ma túy thì chỉ bị xử phạt hành chính.

Theo cáo trạng, ngày 20/7/2025, Đỗ Hoàng Hải lên mạng tìm mua ma túy. Sau đó có tài khoản Facebook tên “Tuấn” nhắn tin trao đổi nội dung mua bán, giá tiền và địa điểm hẹn giao hàng.

Bị cáo Hải tại phiên tòa được xét xử lưu động.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, “Tuấn” hẹn Hải đến chân cầu Nguyễn Tri Phương thuộc phường Cẩm Lệ để giao nhận ma túy. Khi đến điểm hẹn, Hải thấy một thanh niên (không xác định rõ) đi xe máy dừng tại vị trí Hải đứng. Đoán là “Tuấn” nên Hải đưa 300 ngàn đồng như thỏa thuận; “Tuấn” nhận tiền, chỉ tay xuống đất rồi điều khiển xe rời đi.

Hải nhặt gói thuốc (bên trong có ma túy) cất vào túi quần, điều khiển xe máy đến bãi rau La Hường thuộc phường Cẩm Lệ, lấy dụng cụ và ma túy sử dụng xong rồi về.

Ngày 25/7, Hải bị Công an phường kiểm tra, thử test thì phát hiện dương tính với chất ma túy thuộc nhóm MET. Qua xác minh xác định Đỗ Hoàng Hải đang trong thời hạn hai năm kể từ ngày hết hạn quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Đồng thời, Hải còn bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định của UBND phường Hòa Thọ Đông cũ.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 24/8/2025 Hải tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường tiến hành kiểm tra, thử test phát hiện Hải dương tính với chất ma túy thuộc nhóm Methamphetamine, MDMA, Ketamine, AMT.

Tại phiên tòa, Hải khai nhận mình lên cơn thèm nên tìm ma túy để thỏa mãn. Sau khi bị bắt và đưa ra xét xử, Hải cúi đầu nhận tội và hứa sẽ làm lại cuộc đời, không sử dụng ma túy, mong sớm được trở về với gia đình, con cái.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Hoàng Hải 2 năm 3 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.