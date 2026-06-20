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Pháp luật

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Hàng chục đối tượng mang hung khí hỗn chiến sau bài đăng trên TikTok

Viết Hà

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một tài khoản TikTok đăng nội dung lôi kéo thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau. Các đối tượng đã mang hung khí, đi xe mô tô thành đoàn qua nhiều tuyến đường ở tỉnh Phú Thọ gây rối trật tự công cộng.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tụ tập mang hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn, hẹn đánh nhau sau bài đăng trên mạng xã hội TikTok.

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Các đối tượng cùng hung khí trong vụ án.

Theo cơ quan Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, ngày 12/6, một đối tượng sử dụng tài khoản TikTok "Ký sự Đoan Hùng" đăng tải nội dung kêu gọi, lôi kéo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tụ tập đánh nhau với một nhóm thanh niên ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Sau khi bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng tại các khu vực Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao và Đoan Hùng đã chuẩn bị dao, kiếm, đinh ba, vỏ chai bia thủy tinh rồi điều khiển xe mô tô đi tìm nhóm đối phương.

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Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng di chuyển qua cầu Việt Trì.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/6, nhóm đối tượng mang theo hung khí điều khiển xe mô tô thành đoàn di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc phường Việt Trì, xã Phù Ninh, phường Phú Thọ rồi qua cầu Việt Trì.

Khi đến khu vực vòng xuyến xã Hội Thịnh, hai nhóm đã sử dụng dao, kiếm, đinh ba và vỏ chai bia thủy tinh đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và an toàn giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ đã rà soát, truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan; thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của từng đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Anh (SN 2008, phường Phú Thọ) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

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Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Trần Đức Anh.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can về cùng hành vi và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 đối tượng khác gồm Triệu Đức Hiếu, Phạm Trung Hiếu, Lê Vương Hiệp, Kiều Văn Trung, Nguyễn Hồng Sơn, Vi Nguyên Giáp, Nguyễn Lâm Kiên, Nguyễn Đức Đăng và Nguyễn Lê Nam Khánh.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định mọi hành vi tụ tập mang hung khí, hẹn đánh nhau qua mạng xã hội, điều khiển xe mô tô thành đoàn gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị phát hiện, truy xét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè; không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung kích động bạo lực, tụ tập đánh nhau, đua xe và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Viết Hà
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