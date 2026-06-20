Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

TPO - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Chiều 20/6 tại Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3, năm 2026 chính thức bế mạc sau hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với 11 phiên làm việc, gồm phiên khai mạc, bế mạc và 9 phiên thảo luận chuyên sâu.

Phát biểu bế mạc, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, diễn đàn đã trở thành điểm hẹn nghề nghiệp ý nghĩa, thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới làm báo và công chúng. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, với sự tham gia nhiệt tình của các diễn giả và sự quan tâm theo dõi của đông đảo khách mời.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu. Giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo được xác định là con đường để báo chí khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 tại Hải Phòng.

Trong các phiên thảo luận chuyên sâu, nhiều vấn đề lớn của báo chí Việt Nam đã được trao đổi, chia sẻ thẳng thắn. Phiên thảo luận về phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhận định, báo chí đang đối mặt với ba thách thức lớn gồm sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông dưới tác động của mạng xã hội, KOL và trí tuệ nhân tạo; sự gia tăng của các thông tin sai trái, xuyên tạc ngày càng tinh vi hơn khi tận dụng các nền tảng xã hội; yêu cầu xây dựng, duy trì niềm tin của công chúng trong môi trường thông tin đa chiều.

Các đại biểu cho rằng, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa sự thật, các giá trị nhân văn, thông tin tích cực của đời sống xã hội.

Ở phiên thảo luận “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai”, các diễn giả khẳng định mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp đã chuyển từ hợp tác truyền thông đơn thuần sang đối tác chiến lược cùng kiến tạo giá trị xã hội, với nền tảng cốt lõi là niềm tin. Ba chủ thể gồm Nhà nước, doanh nghiệp và báo chí được xác định đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường thông tin minh bạch, đáng tin cậy.

Một trong những nội dung thu hút nhiều sự quan tâm là phiên thảo luận về đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới và phát triển kinh tế báo chí. Các đại biểu cho rằng các cơ quan báo chí cần đổi mới tư duy làm báo, phát triển nội dung đa nền tảng, đa phương tiện, đồng thời đa dạng hóa mô hình kinh doanh từ quảng cáo số, tổ chức sự kiện, dịch vụ giá trị gia tăng đến mô hình thu phí đọc báo nhằm tạo nguồn lực tái đầu tư cho báo chí chất lượng cao.

Toàn cảnh phiên bế mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc 2026.

Đối với vấn đề bản quyền trong thời đại AI, các đại biểu thống nhất quan điểm, bảo vệ bản quyền báo chí, giữ vững tính xác thực và năng lực kiểm chứng là yếu tố chiến lược để báo chí chính thống bảo toàn giá trị độc quyền và khẳng định lòng tin tuyệt đối nơi độc giả.

Phiên thảo luận về quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ truyền thông bị động sang chủ động xây dựng thương hiệu quốc gia. Các đại biểu cho rằng báo chí cần làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu lớn và AI để cá thể hóa nội dung, đồng thời giữ vai trò trung tâm của hạ tầng niềm tin trên không gian số.