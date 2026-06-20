Lần theo dòng tiền chuyển nhầm, công an Đồng Nai giúp người dân lấy lại tài sản

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều trường hợp người dân chuyển khoản nhầm hoặc bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm đã được lực lượng công an cơ sở trên địa bàn TP. Đồng Nai hỗ trợ xác minh, kết nối và hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Ngày 20/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị liên tiếp nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân gửi đến lực lượng công an địa phương sau khi được hỗ trợ lấy lại tiền chuyển khoản nhầm.

Công an giúp người dân lấy lại tiền sau khi sơ suất chuyển nhầm tài khoản

Mới đây, Công an xã Minh Đức nhận được thư cảm ơn của anh Trần Văn Sửu (SN 1985, ngụ ấp Sóc Rul, xã Minh Đức) sau khi được hỗ trợ nhận lại hơn 237 triệu đồng chuyển nhầm do nhập sai một chữ số trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Trước đó, tiếp nhận trình báo của anh Sửu, Công an xã Minh Đức đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với ngân hàng thực hiện các biện pháp phong tỏa số tiền chuyển nhầm, đồng thời làm rõ danh tính chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, người nhận nhầm số tiền trên đang cư trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Công an xã Minh Đức đã chủ động phối hợp với công an địa phương để liên hệ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm. Sau quá trình làm việc, người nhận nhầm đã chuyển trả đầy đủ hơn 237 triệu đồng cho anh Sửu.

Không chỉ hỗ trợ người dân lấy lại tiền chuyển nhầm, lực lượng công an cơ sở còn kịp thời kết nối, xử lý các trường hợp tài khoản bất ngờ nhận được tiền từ người lạ.

Hai mẹ con anh Nguyễn Quang Trường trình báo và làm thủ tục trả lại số tiền cho người chuyển nhầm tài khoản

Điển hình, ngày 7/5, Công an xã An Viễn tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Quang Trường (ngụ xã An Viễn) về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an xã An Viễn, các bên liên quan nhanh chóng được kết nối để đối chiếu thông tin, xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền. Đến 17 giờ cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi sự việc xảy ra, anh Lin Bảo Long (ngụ phường Dầu Giây) đã nhận lại đầy đủ 400 triệu đồng dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Trước đó ít ngày, vào ngày 1/5, Công an phường Long Hưng đã hỗ trợ ông Nguyễn Văn Bình (SN 1972, ngụ phường Long Hưng) nhận lại 48 triệu đồng sau khi ông chuyển nhầm vào tài khoản người khác do sơ suất khi thực hiện giao dịch ngân hàng.