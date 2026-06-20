Sau 5 năm, Cà Mau chưa bố trí được tiền trả chủ đầu tư sau thu hồi đất

TPO - Sau hơn 5 năm thu hồi 6,2ha đất thuộc Dự án Khu triển lãm hội chợ, tỉnh Cà Mau vẫn chưa bố trí được hơn 25,6 tỷ đồng để chi trả cho nhà đầu tư theo phương án đối trừ nghĩa vụ tài chính, do nguồn thu ngân sách còn khó khăn.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra chuyên đề Dự án Khu triển lãm hội chợ do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) làm chủ đầu tư. Hiện dự án để hoang, các công trình xuống cấp.

Hiện Khu triển lãm hội chợ đã xuống cấp, hoang phế.

Dự án Khu triển lãm hội chợ thuộc Tổ hợp Thương mại Cửu Long, nằm trong Khu hành chính và công trình công cộng của ngõ Đông Bắc TP. Cà Mau.

Tháng 9/2008, UBND tỉnh Cà Mau cho PVFCCo thuê đất thực hiện Dự án Tổ hợp Thương mại – Cao ốc văn phòng quy mô hơn 9ha. Trong đó, Khu triển lãm hội chợ hoàn thành đưa vào khai thác tháng 1/2010, nhưng còn nhiều hạng mục chưa được xây dựng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.



Tuy nhiên, sau đó thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành, PVFCCo không tiếp tục thực hiện dự án Tổ hợp thương mại Cửu Long. Điều này dẫn đến việc không bố trí được kinh phí bảo trì, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục đầu tư xây dựng.

Do vậy, nhiều hạng mục của dự án chưa được đầu tư xây dựng. Hiện Khu triển lãm hội chợ đã xuống cấp, hoang phế, không đạt được mục tiêu đầu tư của dự án như dự kiến ban đầu.

Do dự án chưa mang lại hiệu quả, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ thu hồi khu đất 6,2ha của Khu triển lãm hội chợ để phục vụ các mục tiêu khác.

Theo kết luận thanh tra, sau khi thu hồi 6,2ha đất thuộc dự án Khu triển lãm hội chợ, các nghĩa vụ khác, ngân sách tỉnh Cà Mau phải trả thêm cho PVFCCo hơn 25,6 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, tỉnh vẫn chưa bố trí được kinh phí để thanh toán khoản tiền này, do nguồn thu ngân sách tỉnh còn khó khăn.

Đến tháng 4/2025, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã tổ chức 3 lần đấu giá cho thuê, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký thuê khu đất này.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, dù được tỉnh tiếp nhận quản lý từ năm 2020, nhưng đến thời điểm thanh tra, khu đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng; chưa hoàn thành xử lý tài sản trên đất và chưa triển khai phương án đầu tư, khai thác sau thu hồi. Việc quản lý khu đất hiện chủ yếu mang tính bảo quản hiện trạng, chưa phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính tham mưu đưa dự án ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; tham mưu UBND tỉnh Cà Mau xem xét xử lý khoản tiền bồi thường, hỗ trợ còn phải chi trả cho nhà đầu tư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu phương án quản lý, khai thác khu đất, tránh tình trạng lấn chiếm, lãng phí.