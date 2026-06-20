Tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 người mất tích trên sông Đạ Dâng

TPO - Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 người bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Đạ Dâng.

Lãnh đạo UBND xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 7h30 sáng 20/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Đ.V.K.P. (14 tuổi, trú xã Tân Hà Lâm Hà), nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước trên sông Đạ Dâng.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai, thuộc xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí gặp nạn khoảng 220m. Như vậy, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi trên sông Đạ Dâng.

Khu vực sông Đạ Dâng xảy ra bi kịch khiến 3 người tử vong.

Trước đó, chiều 18/6, nhóm 4 người đến tắm tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng thì bất ngờ bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã kịp thời cứu được một người vào bờ an toàn. Ba nạn nhân mất tích gồm ông Đ.M.T. (37 tuổi), cháu Đ.M.N. (16 tuổi, con ông T.) và cháu Đ.V.K.P. (14 tuổi, trú xã Tân Hà Lâm Hà).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương đã được huy động tham gia tìm kiếm xuyên ngày đêm. Đến trưa 19/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông T. và cháu N. tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai.