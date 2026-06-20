Nhiều cơ quan, đơn vị thăm, chúc mừng báo Tiền Phong nhân dịp 21/6

TPO - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM đã đón nhiều đoàn công tác, đơn vị, trường đại học đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động.

Theo đó, ngày 19/6, đoàn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Lộc gửi lời chúc mừng đến tập thể những người làm báo Tiền Phong, đồng thời ghi nhận đóng góp của tờ báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng thanh niên và bạn đọc cả nước.

Nhắc lại kỷ niệm về báo Tiền Phong, đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết khi điều kiện thông tin liên lạc còn hạn chế, báo giấy là “món ăn tinh thần” quen thuộc của nhiều bạn trẻ, chiến sĩ. “Thời đó báo giấy Tiền Phong rất phát triển, chiến sĩ đọc rất thích. Báo có nhiều chuyên mục dành cho tuổi trẻ, cung cấp kiến thức, kỹ năng sống và những câu chuyện gần gũi với thanh niên”, Đại tá Nguyễn Văn Lộc chia sẻ.

Theo ông, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ đã thay đổi. Tuy vậy, báo Tiền Phong cần tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của tuổi trẻ, giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và sự tin cậy với bạn đọc.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đại tá Nguyễn Văn Lộc thay mặt lực lượng vũ trang Quân khu 7 chúc lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Tiền Phong dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều tác phẩm chất lượng. “Chúc các anh chị luôn tâm trong, bút sắc; xứng đáng là những người làm báo được tuổi trẻ tin tưởng, yêu mến”, ông nói.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Nhà báo Lý Thành Tâm cho biết báo Tiền Phong luôn chú trọng tuyên truyền về quốc phòng, quân sự và lực lượng vũ trang. Chuyên trang Người lính trên báo Tiền Phong điện tử thường xuyên phản ánh hoạt động, hình ảnh đẹp và những câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ.

“Thời gian qua, báo Tiền Phong thường xuyên cử phóng viên theo dõi các hoạt động lớn của Quân khu 7. Mong hai đơn vị tiếp tục gắn bó, phối hợp cung cấp thông tin, lan tỏa những gương thanh niên tiêu biểu và giá trị tốt đẹp của lực lượng vũ trang đến bạn đọc”- Nhà báo Lý Thành Tâm cho biết.

Cũng trong ngày 19/6, Đoàn công tác Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM do Trung tá Hoàng Bá Tuấn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng báo Tiền Phong.

Đoàn công tác Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM thăm và chúc mừng báo Tiền Phong nhân dịp 21/6.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Hoàng Bá Tuấn gửi lời chúc mừng đến tập thể những người làm báo Tiền Phong; chúc các phóng viên, biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh, tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh kịp thời đời sống xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực.

Ông cũng bày tỏ mong muốn báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM trong công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, phản ánh những nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cảm ơn sự quan tâm, động viên của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM.

Ông cho biết báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Cũng trong ngày, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã đến chúc mừng báo Tiền Phong nhân ngày 21/6. Tại buổi gặp gỡ, hoa hậu Trúc Linh gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến tập thể người làm báo Tiền Phong; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những người làm báo đã bền bỉ phản ánh đời sống, lan tỏa các câu chuyện nhân văn đến cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đến chúc mừng báo Tiền Phong nhân ngày 21/6.

Đoàn công tác của Công an TPHCM do Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng PA03 làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng báo Tiền Phong.

Đoàn công tác Trường Đại học Mở TPHCM do Tiến sĩ Lê Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đến thăm, chúc mừng báo Tiền Phong nhân dịp 21/6.

Dịp này, các Tập đoàn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TPHCM cùng nhiều cơ sở giáo dục tại TPHCM, lãnh đạo nhiều bệnh viện tại TPHCM cũng gửi lẵng hoa, lời chúc mừng đến báo Tiền Phong, gồm Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất, BV Chợ Rẫy, BV Hùng Vương, BV Nhân dân 115, BV Quân y 175...