Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai anh em ruột tử vong khi tắm suối ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể hai anh em bị đuối nước trên suối Đắk Nông.

Ngày 20/6, lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

img-5740.jpg
Thi thể hai anh em đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 15h ngày 19/6, UBND phường Nam Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa) về việc hai người con là N.Q.V. (19 tuổi) và N.M.Q. (15 tuổi) bị đuối nước tại suối Đắk Nông, khu vực giáp ranh giữa phường Nam Gia Nghĩa và phường Đông Gia Nghĩa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nam Gia Nghĩa, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ việc có dòng nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước tại các sông, suối trong mùa mưa, khi mực nước và dòng chảy có nhiều diễn biến khó lường.

    Thái Lâm
    #đuối nước #Lâm Đồng #suối Đắk Nông #2 anh em ruột

    Xem thêm

    Cùng chuyên mục

    Xã hội

    Pháp luật

    Giải trí

    Thế giới

    Sức khỏe