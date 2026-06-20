Hai anh em ruột tử vong khi tắm suối ở Lâm Đồng

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể hai anh em bị đuối nước trên suối Đắk Nông.

Ngày 20/6, lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể hai anh em đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 15h ngày 19/6, UBND phường Nam Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa) về việc hai người con là N.Q.V. (19 tuổi) và N.M.Q. (15 tuổi) bị đuối nước tại suối Đắk Nông, khu vực giáp ranh giữa phường Nam Gia Nghĩa và phường Đông Gia Nghĩa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nam Gia Nghĩa, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ việc có dòng nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước tại các sông, suối trong mùa mưa, khi mực nước và dòng chảy có nhiều diễn biến khó lường.

