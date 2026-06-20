Phát hiện bé sơ sinh tử vong trước cổng chùa

TPO - Người dân phát hiện một bé sơ sinh đã tử vong trong chiếc giỏ đi chợ đặt trước cổng chùa ở phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 20/6, ông Trần Đình Trường - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra việc một bé sơ sinh đã tử vong tại khu vực trước cổng một ngôi chùa trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thấy một chiếc giỏ đi chợ đặt trước cổng chùa nên đến kiểm tra. Bên trong giỏ có một bé sơ sinh, tuy nhiên cháu bé đã tử vong. Ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Lộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là một bé gái sơ sinh, chưa xác định được thân nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ, vụ việc đã được báo cáo Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như truy tìm người liên quan.

Được biết, khu vực địa bàn phường Nghĩa Lộ từ tối 19 đến sáng 20/6 xảy ra mưa lớn.