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Xã hội

Người phụ nữ ở Quảng Trị nằm giữa quốc lộ chặn ô tô

Hoàng Nam

TPO - Ngày 20/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an xã Trường Phú làm việc với người phụ nữ có hành vi nằm giữa đường bộ gây cản trở giao thông.

Clip do camera hành trình ghi lại.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 17/6, người phụ nữ này đi xe máy cùng chồng trên Quốc lộ 9C. Khi đến địa phận xã Trường Phú, bà bất ngờ xuống xe, đi ra giữa đường rồi nằm chắn trước đầu một ô tô đang lưu thông.

Phát hiện sự việc, tài xế ô tô phải dừng xe khẩn cấp, sau đó lùi lại để tránh va chạm. Khi người phụ nữ vẫn nằm trên mặt đường, tài xế điều khiển xe vào sát lề để tiếp tục lưu thông.

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

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Khoảnh khắc người phụ nữ nằm giữa đường chặn xe.

Theo một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, qua xác minh và làm việc với những người liên quan, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng khi đang di chuyển trên đường.

“Qua tìm hiểu được biết người phụ nữ này có tính khí thất thường, hay hờn dỗi và từng có những hành vi làm tổn thương bản thân. Trước đây, sau khi xảy ra cãi vã với chồng, người này từng cho hai ngón tay vào ổ điện. Sự việc nằm giữa đường lần này cũng xảy ra sau một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng” - vị cán bộ cho biết.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ về hành vi nằm trên đường bộ gây cản trở giao thông. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này có thể bị xử phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi cản trở giao thông hoặc gây nguy hiểm cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông.

Hoàng Nam
#người phụ nữ #cản trở giao thông #nằm chắn #tính khí thất thường #cãi nhau với chồng #Quảng Trị

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