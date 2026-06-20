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Thế giới

Ông Dmitry Medvedev phát tín hiệu cứng rắn nhằm vào Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, không nên có bất kỳ quy tắc nào trong việc đối phó với Ukraine, khi mà Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào các thành phố của Nga.

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Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

“Trước các cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương vào các thành phố của chúng ta, với cường độ ngày càng tăng và rõ ràng là sẽ tiếp tục gia tăng, đã đến lúc phải công khai tuyên bố rằng không nên có bất kỳ quy tắc nào trong việc đối phó với Ukraine”, ông Medvedev viết trên Max.

Theo ông Medvedev, những hành động của Ukraine đã “vượt quá giới hạn chấp nhận của Nga”. Do đó, Công ước La Hay về luật chiến tranh “không còn phù hợp”. “Trong hơn 100 năm qua, chiến tranh đã thay đổi quá nhiều”, ông Medvedev nhận định.

Về thoả thuận Mỹ - Iran

Cũng trong bài đăng trên Max, ông Medvedev đã bình luận về bản ghi nhớ đáng chú ý giữa Mỹ và Iran.

“Thoả thuận giữa Mỹ và Iran dù sao cũng đã diễn ra. Bỏ qua những lời lẽ khoa trương, ai cũng thấy rõ rằng Tehran, nói một cách nhẹ nhàng, đã không thua cuộc chiến này trước Washington, bất chấp vụ ám sát người đứng đầu nhà nước Iran và các cuộc tấn công tên lửa tàn khốc", chính trị gia người Nga tuyên bố.

Ông lưu ý rằng "bên thứ ba - Israel - bị xúc phạm vì từng kỳ vọng vào sự thất bại hoàn toàn của chế độ Iran, điều đó có nghĩa Israel sẽ trả đũa, và ông Trump không thể làm gì được”.

"Thỏa thuận không ổn định giữa Mỹ và Iran dễ dàng bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công mới vào Li-băng hoặc các hành động khiêu khích khác. Và đây chính xác là những gì Israel cần”, ông Medvedev giải thích.

"Thật vội vàng khi mong đợi hòa bình, và eo biển Hormuz thực sự đã trở thành một quả bom hạt nhân của Ba Tư, như tôi đã viết vào ngày 8/4. Và nó sẽ được sử dụng”, ông Medvedev kết luận.

Minh Hạnh
Tass
#Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev #Nga #Ukraine #Mỹ #Iran #thoả thuận hoà bình #xung đột Mỹ Iran

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