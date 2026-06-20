Chủ tịch Khánh Hòa: Chính quyền 'không được né tránh báo chí'

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải đồng hành, không né tránh, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là những vụ việc "nóng" trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Chiều 20/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đang hoạt động trên địa bàn cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa, đồng thời phản ánh sinh động những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Đối với Khánh Hòa, báo chí không chỉ là lực lượng thông tin, tuyên truyền mà còn là người bạn đồng hành trách nhiệm của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội; lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa; tuyên truyền đậm nét về chủ quyền biển, đảo, về Trường Sa thân yêu; cổ vũ những mô hình hay, cách làm mới và những nỗ lực đổi mới của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao tinh thần dấn thân, trách nhiệm của đội ngũ người làm báo trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt là đợt mưa lũ, sạt lở và thiên tai xảy ra cuối năm 2025. Nhiều phóng viên đã có mặt tại hiện trường, phản ánh kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng chức năng cũng như ý chí vượt khó của người dân vùng thiên tai.

Bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian tới, ông Nguyễn Việt Hùng đề nghị đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục phản ánh khách quan, toàn diện hơi thở cuộc sống, góp phần xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải đồng hành, không né tránh, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là những vụ việc "nóng" trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tại buổi gặp mặt, nhiều tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026.

Các giả, nhóm tác giả đạt giải C, Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026.

Trong đó, Báo Tiền Phong vinh dự có loạt bài “Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế” của tác giả Phùng Quang - Lữ Hồ đạt giải C. Loạt bài phân tích những bước chuyển mình ấn tượng của ngành du lịch, cách thức ngành kinh tế mũi nhọn này tạo hiệu ứng lan tỏa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của xứ Trầm Hương.