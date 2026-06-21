Thêm một thủ môn gây bão ở World Cup 2026

TPO - Sau màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa 0-0 giữa Ecuador và Curacao tại bảng E World Cup 2026 vào sáng 21/6, thủ môn Eloy Room của đội tuyển Curacao đã gây bão mạng xã hội, được xem là Vozinha thứ 2 của mùa giải năm nay.

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng, và sau hiện tượng Vozinha của Cape Verde, người hâm mộ đang nhắc đến một cái tên khác, đó là Eloy Room. Thủ thành kỳ cựu của Curaçao đã trở thành tâm điểm chú ý sau màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa 0-0 trước Ecuador tại bảng E diễn ra vào sáng 21/6.

Vozinha thứ hai của World Cup

Eloy Room gây bão sau trận hòa 0-0 giữa Ecuador và Curacao.

Eloy Room giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Ecuador và Curacao.

Trước một Ecuador được đánh giá cao hơn hẳn về chất lượng đội hình, đại diện đến từ vùng Caribe đã phải chịu sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, Eloy Room đã biến khung thành của mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.

Trong suốt 90 phút thi đấu, Ecuador áp đảo khi kiểm soát bóng lên tới 75% thời lượng và tung ra tổng cộng 27 cú sút. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hãm thành của các chân sút Ecuador đều bị bẻ gãy bởi sự xuất sắc đến khó tin của Eloy Room. Anh cũng giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Không ít người hâm mộ trên mạng xã hội đã nhanh chóng gọi Eloy Room là “Vozinha thứ hai của World Cup”, so sánh với thủ môn huyền thoại của Cape Verde - người từng gây sốt khi liên tục cản phá các chân sút Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Giống như Vozinha, Eloy Room không chỉ cứu đội nhà khỏi thất bại mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

World Cup luôn hấp dẫn bởi những câu chuyện vượt lên số phận. Nếu các đội bóng lớn sở hữu dàn sao trị giá hàng trăm triệu euro, thì những đội tuyển như Curaçao phải dựa nhiều vào tinh thần tập thể và những cá nhân truyền cảm hứng. Eloy Room đang đảm nhận vai trò đó.

Với dân số chỉ khoảng hơn 185.000 người, Curaçao là một trong những quốc gia nhỏ nhất góp mặt tại World Cup 2026. Bởi vậy, mỗi điểm số giành được đều mang ý nghĩa lịch sử.

Trận hòa trước Ecuador không chỉ giúp Curaçao nuôi hy vọng đi tiếp mà còn khiến cả thế giới biết đến Eloy Room. Từ một thủ môn giàu kinh nghiệm nhưng ít được chú ý, anh bỗng trở thành gương mặt được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá.

Giống như Vozinha của Cape Verde, Eloy Room đang chứng minh rằng World Cup không chỉ là sân khấu của các siêu sao. Đôi khi, những câu chuyện được nhớ lâu nhất lại thuộc về các người hùng thầm lặng đến từ những nền bóng đá nhỏ bé.

Người gác đền điềm tĩnh

Eloy Room được gọi là “Vozinha thứ hai của World Cup”.

Eloy Victor Room sinh ngày 6/2/1989 tại Nijmegen, Hà Lan. Anh có gốc gác Curaçao thông qua gia đình và trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ nổi tiếng của câu lạc bộ NEC Nijmegen.

Sự nghiệp của Room gắn liền với bóng đá Hà Lan trong nhiều năm. Anh từng khoác áo NEC, Go Ahead Eagles, Vitesse Arnhem trước khi chuyển sang thi đấu tại Mỹ trong màu áo Columbus Crew ở giải MLS.

Eloy Room từng được đánh giá là một trong những thủ môn ổn định nhất của giải Vô địch quốc gia Hà Lan. Dù không phải ngôi sao đình đám như những thủ môn hàng đầu châu Âu, anh luôn được các HLV đánh giá cao nhờ khả năng phản xạ nhanh, đọc tình huống tốt và đặc biệt là bản lĩnh trong các trận đấu lớn.

Khi quyết định khoác áo đội tuyển Curaçao thay vì chờ cơ hội ở tuyển Hà Lan, Room đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá quốc đảo Caribe này.

Ở tuổi 37, nhiều người cho rằng Room đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Ecuador cho thấy kinh nghiệm đôi khi còn giá trị hơn cả tốc độ hay sức mạnh.

Điều khiến giới chuyên môn ấn tượng không chỉ nằm ở số lượng pha cứu thua mà còn ở sự điềm tĩnh của Room. Anh liên tục chỉ huy hàng phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và giúp các đồng đội trẻ tuổi đứng vững trước áp lực.

Nếu Curaçao tiếp tục tạo nên bất ngờ ở bảng E, cái tên Eloy Room chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa trong những ngày tới của World Cup 2026.