Phó Tổng thống Mỹ sắp đến Thuỵ Sĩ đàm phán với Iran

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến đến Thụy Sĩ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Trong đó, Pakistan và Qatar cũng sẽ tham gia với vai trò trung gian.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 20/6 cho biết Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ đến Thụy Sĩ trong ngày để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thời điểm cụ thể của chuyến đi chưa được công bố.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, hiện đã có mặt tại Thụy Sĩ để xử lý các vấn đề kỹ thuật cho tiến trình đàm phán vốn bị trì hoãn bởi giao tranh kéo dài giữa Israel và Hezbollah tại Li-băng.

"Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán khi các quan chức cấp cao từ Iran, Qatar và Pakistan tới nơi. Điều đó có thể diễn ra ngay ngày mai, nhưng mọi thứ luôn có thể thay đổi”, ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sáng 20/6 khi được hỏi về lịch trình của ông.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết lịch trình của ông đã nhiều lần điều chỉnh trong tuần qua do yêu cầu phối hợp ngoại giao giữa các bên liên quan.

Phó Tổng thống JD Vance.

Theo hãng tin Fars News Agency, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận phái đoàn đàm phán của nước này sẽ sớm tới Thụy Sĩ để tham gia các cuộc thảo luận với phía Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết phái đoàn sẽ đến Thụy Sĩ nhằm "theo dõi và yêu cầu phía bên kia thực hiện các cam kết của mình".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Pakistan và Qatar sẽ tham dự cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 21/6.

Theo tuyên bố của Islamabad, các cuộc "đàm phán cấp kỹ thuật" sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ, và các quan chức từ Pakistan và Qatar sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với vai trò trung gian hòa giải.

"Pakistan sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho tiến trình này với vai trò trung gian nhằm thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận đạt được theo Bản ghi nhớ Islamabad", Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Mỹ và Israel có mục tiêu khác nhau

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance cho rằng Mỹ và Israel có thể không hoàn toàn đồng nhất về cách thức đạt được các mục tiêu liên quan đến Iran.

"Tôi không biết liệu có sự khác biệt về mục tiêu hay không. Đôi khi đó chỉ là sự khác biệt về phương thức để đạt được mục tiêu. Tổng thống Mỹ đã quyết định trao cho tiến trình đàm phán này một cơ hội", ông nói.

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Vance công khai chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel tại Li-băng.

Ông cũng nhấn mạnh, rằng Israel cần thận trọng khi theo đuổi các mục tiêu có thể khác với ưu tiên của Washington trong vấn đề Iran, đồng thời nhắc tới sự phụ thuộc đáng kể của Tel Aviv vào nguồn viện trợ và vũ khí từ Mỹ.

Theo ông Vance, một số nhà lãnh đạo Israel cần "nhìn nhận thực tế" về những thách thức mà đất nước này đang đối mặt.