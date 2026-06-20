Chi Pu và loạt nghệ sĩ bị lu mờ

TPO - Chi Pu phát hành album mới "EXs" với tham vọng lớn. Tuy nhiên, sự đổ bộ của rapper MCK đang làm lu mờ phần còn lại ở đường đua nhạc Việt.

Sau cuộc chiến giữa Sơn Tùng, Binz - Soobin và Tóc Tiên, đường đua nhạc Việt tiếp tục nóng lên khi nhiều tên tuổi đáng chú ý khác ồ ạt ra sản phẩm. Chi Pu "nổ phát súng" đáng chú ý với album phòng thu EXs, với một ca khúc kết hợp với Amber Liu (cựu thành viên nhóm F(x). Nữ ca sĩ tổ chức họp báo công bố album và thực hiện một kế hoạch truyền thông phủ khắp nền tảng.

Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra với thị trường nhạc Việt lúc này là MCK cũng tung album mới. Nam rapper âm thầm đánh úp thị trường với 30 ca khúc mới, kết hợp với Tùng Dương, Obito và nhiều tên tuổi sáng giá khác trong thế hệ ca sĩ/rapper đang nổi lên. MCK đã đánh bại các MV Sơn Tùng, Tóc Tiên để leo một mạch đến vị trí dẫn đầu "top trending" tổng trên nền tảng YouTube.

Cơn bão mang tên MCK chỉ mới bắt đầu. Rất khó để các đối thủ cạnh tranh với nam rapper có thể lật đổ trong những ngày tới.

Thước đo chính xác cho sức hút của Chi Pu

Giọng ca sinh năm 1993 ra mắt album vào đúng thời điểm cơn sốt Sơn Tùng M-TP đã hạ nhiệt. Hiện tượng Em của Binz và Soobin cũng đã qua giai đoạn vàng phủ sóng. Và sự tranh cãi xoay quanh MV Người còn thương em không (Chi Pu) - yếu tố giúp MV phủ sóng - bắt đầu giảm nhiệt. Khi Chi Pu tung loạt ca khúc mới, thị trường tĩnh lặng. Tưởng như nữ ca sĩ được "một mình một ngựa" trên đường đua nhưng MCK làm đảo lộn cục diện.

Chi Pu đầu tư mạnh tay cho album EXs. Đây là sự trở lại của nữ ca sĩ với dự án lớn, sau khi từng gác lại dự án album đầu tiên vì ồn ào ca khúc nhạy cảm. Chi Pu tổ chức họp báo, dùng từ khóa "Amber Liu bay từ Mỹ về ủng hộ" để phủ sóng truyền thông. Nhờ vào lực đẩy truyền thông, album mới của Chi Pu tạo được độ phủ khá tốt trên mạng xã hội.

Cựu thành viên nhóm F(x), Amber Liu hội ngộ với Chi Pu.

Đến khi MCK tái xuất đường đua nhạc Việt, yếu tố truyền thông không còn là lợi thế của Chi Pu. Bởi lẽ, MCK không cần một kế hoạch truyền thông, nhưng khán giả tự tìm tới nam rapper, cùng sự hưởng lớn mạnh mẽ từ các cộng đồng rap. Với âm nhạc, sự lan tỏa tự nhiên là đỉnh cao của truyền thông. Và ở cuộc chiến này, MCK nắm trong tay lợi thế như vậy.

Loạt sản phẩm mới của Chi Pu được đông đảo khán giả khen ngợi về sự chỉn chu, tập trung nhiều về concept sản phẩm, diện mạo và vũ đạo. Giọng hát của Chi Pu chưa thật sự thuyết phục số đông dù nữ ca sĩ chọn những ca khúc có bố cục giai điệu đơn giản và an toàn nhất. Tất cả ca khúc trong album EXs vẫn thiếu một điều gì đó để bứt phá hẳn lên. MV Tin được không (kết hợp với Amber Liu) là ca khúc duy nhất trong album vào "top trending", song đứng ở vị trí 38 chưa phải là thành tích đột phá.

Ở thị trường nhạc Việt, Chi Pu là trường hợp có lộ trình hoạt động khá đặc biệt. Nữ ca sĩ khởi đầu chật vật trong những tranh cãi. Từ dấu mốc tham gia game show Tỷ tỷ đạp gió của Trung Quốc, Chi Pu nổi lên. Thành công ở game show giúp Chi Pu vượt qua giai đoạn tranh cãi đến mức phải tự gỡ ca khúc và thành cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng.

Chi Pu có bứt hẳn lên để là cái tên có chỗ đứng vững chắc của nhạc Việt hay không? Đó là câu hỏi được đặt ra trong 4 năm qua. Với những gì xảy ra ở đường đua nhạc Việt khi nữ ca sĩ tung EXs, sức lan tỏa của album chính là câu trả lời. Chi Pu không hẳn đã thất bại nhưng vẫn còn thiếu nhiều điều để tạo nên một bản hit đúng nghĩa, giúp cô định vị chỗ đứng vững chắc.

Không chỉ Chi Pu bị lu mờ

Cùng thời điểm, có đến 3 album được tung lên thị trường nhạc Việt. Bên cạnh Chi Pu, MCK là rapper Dangrangto. Dangrangto tung 13 bản nhạc ở cùng thời điểm với MCK. Đêm hôm ấy, tất cả chú ý vào MCK và Dangrangto bị lãng quên. Thí sinh Rap Việt mùa 4 không gặp may khi thất thế ở chặng khởi đầu và giờ phải chật vật leo từng bước trong cuộc chiến.

Trước khi cạnh tranh cùng MCK, Dangrangto là rapper thăng tiến nhanh nhất thị trường nhạc Việt trong 2 năm qua. Anh nổi lên từ vụ ồn ào rap diss (công kích) đồng nghiệp. Sau đó, Dangrangto tham gia Rap Việt và đưa tên tuổi phủ sóng rộng hơn. Hậu game show, rapper sinh năm 2001 có nhiều sản phẩm gây sốt ở đường đua thịnh hành. Nam rapper cũng rất thành công ở vai trò featuring (kết hợp cùng nghệ sĩ khác) khi hiện diện ở đâu, bài nhạc gây sốt đến đó.

Dangrangto không phải là tay vừa trên thị trường hiện tại nhưng lại thất thế hoàn toàn trước MCK. Đó là bất ngờ lớn nhất. Từng ca khúc đơn lẻ được nam rapper phát hành lên nền tảng YouTube chỉ thu hút quanh quẩn ở 30 - 40.000 lượt nghe/xem. Chỉ duy nhất một bản nhạc trong album Trái tim băng bó đang hiện diện ở "top trending".

﻿ ﻿ MCK và Dangrangto, 2 rapper nổi bật của thế hệ gen Z Việt.

Bên cạnh cuộc chiến giữa các album, một MV tiền tỷ đang gây chú ý trên thị trường là Lá ngọc cành vàng của Kiều Anh. Sau 5 ngày phát hành, MV Lá ngọc cành vàng đứng thứ 4 ở danh sách thịnh hành YouTube tổng và hạng 6 trên bảng xếp hạng dành riêng cho âm nhạc.

Đó là sự khởi đầu tốt của Kiều Anh so với MV trước đó là Nhả vía. Nữ ca sĩ chọn lấy công thức có tỷ lệ khá cao để tạo hit hiện tại là nhạc dân gian đương đại. Ê-kíp của cô có Tuấn Cry (sáng tác) và Dương K (sản xuất âm nhạc). Lá ngọc cành vàng có tuyến giai điệu bắt tai, hợp thị hiếu khán giả và vẫn còn tiềm năng tăng lượt nghe/lượt xem mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trở lại với MCK, 3 trong 30 ca khúc ở album HVL vượt mốc một triệu view. Có 1/3 sản phẩm ở album vượt mốc 500.000 view. Phần lớn ca khúc đều tăng lượt stream (nghe nhạc trực tuyến) cực nhanh trên các nền tảng và đang thay nhau thống trị các danh sách phát.

Đó là thành công rất lớn của một album không có MV và không xây dựng câu chuyện truyền thông. MCK dám tung một lúc 30 ca khúc để "đánh úp" thị trường và chính điều này giúp nam rapper lấn lướt tất cả. Mặt khác, thành công vượt bậc của MCK đến từ việc anh mất tích quá lâu kể từ album 99%. Vài năm qua, nam rapper chỉ ra các bản nhạc ngắn, khiến sự chờ đợi của khán giả tăng dần.

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