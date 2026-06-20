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Cơ hội cuối nhận vé concert Thanh xuân

Ngọc Ánh

TPO - Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII. Sáng 21/6 là đợt phát hành vé cuối cùng trước khi concert diễn ra.

8h sáng 21/6, nền tảng LaSoong mở cổng đăng ký nhận vé concert Thanh xuân đợt năm. Đây cũng là đợt phát hành vé miễn phí cuối cùng dành cho khán giả.

Theo ghi nhận, những ngày qua, khán giả có nhiều phản hồi tốt về nền tảng đăng ký, cho biết quá trình nhận vé diễn ra nhanh chóng.

Trước đó, ở đợt phát hành trực tiếp vé cứng, ban tổ chức đón hàng nghìn khán giả xếp hàng từ sáng sớm. Nhiều người hâm mộ của dàn nghệ sĩ Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Đông Hùng đã sẵn sàng để gặp thần tượng trong concert quy mô 20.000 người.

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Ngoài vé trực tuyến, ban tổ chức phát vé cứng vào sáng 19/6.

Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phát động hoạt động thiện nguyện, kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện khi đăng ký vé, với mức ủng hộ từ 50.000 đồng.

Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như xây dựng cầu dân sinh, nhà tình nghĩa, thư viện, hỗ trợ vùng cao, vùng biên giới và triển khai chương trình “Tiền Phong chung tay vì cộng đồng”.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho khán giả và uy tín của chương trình, khâu kiểm soát vé sẽ được siết chặt. Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân.

Chương trình không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Ban tổ chức cũng lưu ý mỗi vé chỉ dành cho một người và chỉ sử dụng một lần tại cổng kiểm soát.

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Đông Hùng và 11 nghệ sĩ sẽ cháy hết mình ở concert Thanh xuân.

Concert Thanh xuân sẽ diễn ra ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ nổi tiếng gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, DJ Hoaprox. ​

Ban tổ chức khẳng định không quá đặt nặng vấn đề độ nổi tiếng của nghệ sĩ, mà hơn hết, nghệ sĩ tham gia concert Thanh xuân phải có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến.

Concert sẽ diễn ra theo từng chương. Phần cuối có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài, với cao trào là màn pháo hoa chào kết.

Ngọc Ánh
#Concert Thanh xuân #đăng ký vé #hoạt động thiện nguyện #Hòa Minzy #Trần Ngọc Ánh

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