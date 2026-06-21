Diện mạo gây bất ngờ của Hoa hậu Hà Trúc Linh

TPO - Thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu. Từ những thiết kế dạ hội lộng lẫy, váy corset tôn dáng đến các bộ suit mang hơi hướm hiện đại, khách mời mang đến bữa tiệc thời trang đa sắc.