Diện mạo gây bất ngờ của Hoa hậu Hà Trúc Linh

TPO - Thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, diễn viên và người mẫu. Từ những thiết kế dạ hội lộng lẫy, váy corset tôn dáng đến các bộ suit mang hơi hướm hiện đại, khách mời mang đến bữa tiệc thời trang đa sắc.
Thảm đỏ thời trang Vietnam International Fashion Week 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của giới giải trí. Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện với hai tạo hình đối lập. Trên thảm đỏ, người đẹp lựa chọn đầm ôm dáng màu đồng ánh kim, thiết kế trễ vai với các lớp tua rua xếp tầng, tôn vóc dáng thanh mảnh.
Trong một hoạt động khác thuộc khuôn khổ sự kiện, cô chuyển sang phong cách táo bạo hơn với áo xuyên thấu đính hạt kết hợp chân váy ngắn ánh kim.