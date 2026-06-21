Mỹ nói Iran không kiểm soát eo biển Hormuz

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường, bất chấp tuyên bố từ Tehran về việc phong tỏa tuyến đường thuỷ vận chuyển dầu mỏ chiến lược này.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tối 20/6 khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua tuyến đường thủy quan trọng này, bất chấp tuyên bố từ Tehran về việc phong tỏa eo biển.

Những tuyên bố trái ngược từ Washington và Tehran làm dấy lên nghi vấn về mức độ hiệu lực của thỏa thuận giữa hai nước, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

"Iran không kiểm soát eo biển Hormuz. Hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường và lực lượng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình để bảo đảm điều đó không thay đổi", Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn CENTCOM cho biết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội X thông tin cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz, chỉ ít giờ sau khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải này.

"Việc lưu thông an toàn qua tuyến đường thủy quốc tế vẫn được duy trì hôm nay khi 55 tàu thương mại đi qua, vận chuyển một lượng lớn hàng hóa và hơn 17 triệu thùng dầu đến thị trường toàn cầu", CENTCOM cho biết trong bài đăng.

Thông báo cho biết thêm: "Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện và cảnh giác để đảm bảo tất cả các khía cạnh của thỏa thuận với Iran được tuân thủ, chấp thuận và có hiệu lực đầy đủ".

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự Trung ương Iran tuyên bố đã phong toả eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Li-băng, mô tả đây là hành vi vi phạm thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.

"Thông báo này nhằm tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị phong toả. Cần lưu ý rằng bước đi đầu tiên này phản ứng trước hành vi vi phạm lời hứa của đối phương. Và nếu hành động gây hấn tiếp tục, các bước tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và thực hiện để buộc họ phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình", tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei cho biết trên đài truyền hình nhà nước IRIB, rằng Tehran "chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết" nếu Mỹ không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ban đầu giữa hai nước.