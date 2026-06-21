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Pháp luật

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Công an thông tin về vụ 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến bi kịch đau lòng tại phường Việt Yên (Bắc Ninh) khiến 4 người tử vong, một người bị thương nặng. Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18 giờ ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ “Giết người” tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tổ dân phố Bãi Bằng), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

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Khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Các nạn nhân gồm chị N.T.N, cháu N.H.P. (sinh năm 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (sinh năm 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (sinh năm 2011, con nuôi ông C.).

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tuyên đã tự sát. Hậu quả, chị N.T.N., hai con nhỏ là cháu P., cháu B. và đối tượng Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
#Vụ án giết người Bắc Ninh #Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến bi kịch #Điều tra vụ án tại Việt Yên #Nạn nhân và thủ phạm trong vụ việc

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