Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai sẽ giảm hơn 1.170 thôn, ấp, khu phố sau sắp xếp

Văn Quân

TPO - Theo phương án tổng hợp, sau sắp xếp, toàn TP. Đồng Nai dự kiến giảm 1.172 thôn, ấp, khu phố, tương đương 66,18%, từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị.

Ngày 20/6, thông tin từ UBND TP Đồng Nai, thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đồng Nai đã có phương án tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn.

2aoboqervw9qtdrwaxocntunvaazxjxo5fnmcxve-9408.jpg
Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn Đồng Nai là 4.435 người.

Hiện toàn TP. Đồng Nai có 1.771 thôn, ấp, khu phố. Theo Nghị định số 185/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, ấp, khu phố, qua rà soát cho thấy có 523 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình, chiếm 29,53%, trong khi 1.248 đơn vị đạt chuẩn, chiếm 70,47%.

Hiện 100% thôn, ấp, khu phố trên địa bàn đã thành lập chi bộ trực thuộc đảng bộ; tất cả đều có Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị này là 4.435 người.

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu 95 xã, phường rà soát, xây dựng phương án sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 185/2026. Đối với khu vực Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, khu phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Đối với những địa bàn đặc thù như khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện địa lý phức tạp hoặc thuộc diện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, việc giữ nguyên hoặc sắp xếp các đơn vị có quy mô thấp hơn tiêu chuẩn sẽ được xem xét theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

1992639730925607017.jpg
Sau sắp xếp, toàn TP. Đồng Nai dự kiến giảm từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị.

Trên cơ sở rà soát tại 95/95 xã, phường, các địa phương đã xây dựng phương án tổ chức lại thôn, ấp, khu phố phù hợp với thực tế, theo định hướng giảm còn khoảng một phần ba số lượng hiện có.

Theo phương án tổng hợp, sau sắp xếp, toàn TP. Đồng Nai dự kiến giảm 1.172 thôn, ấp, khu phố, tương đương 66,18%, từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị. UBND các xã, phường được giao triển khai thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6.

UBND TP. Đồng Nai đánh giá, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác quản lý dân cư, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Văn Quân
#Đồng Nai #sắp xếp thôn #quản lý dân cư #tổ chức chính trị #phát triển kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe