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Khỉ đuôi lợn quý hiếm lạc vào khu dân cư, tấn công chủ nhà

Thu Hiền

TPO - Một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư ở Nghệ An, tấn công chủ nhà khi bị xua đuổi. Sau khi bắt giữ an toàn, người dân đã chủ động trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 20/6, lãnh đạo UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết địa phương vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp.

Khoảng 22h ngày 18/6, ông Vi Đức Sinh (trú tại bản Poọng, xã Quỳ Châu) phát hiện một cá thể động vật rừng xuất hiện trong khu vực vườn nhà. Khi bị xua đuổi, con vật hoảng loạn và có hành vi tấn công chủ nhà.

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Cá thể khỉ đuôi lợn được ông Sinh phát hiện trong vườn nhà.

Sau khi khống chế thành công, ông Sinh tìm hiểu và nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nên đã làm đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng tiếp nhận.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể được giao nộp là khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), nặng 3,9 kg, dài khoảng 50 cm, sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ.

Cá thể khỉ sẽ được chuyển đến cơ sở cứu hộ chuyên trách để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi xem xét thả về môi trường tự nhiên.

Theo lãnh đạo xã Quỳ Châu, hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân là việc làm đáng biểu dương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Thu Hiền
#khỉ đuôi lợn #động vật hoang dã #bảo vệ động vật #Nghệ An #cứu hộ động vật

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