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Công bố quyết định nhân sự Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, việc sắp xếp, thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM là cơ hội lịch sử để bước sang giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và hiện đại hơn của các cơ quan báo chí TPHCM, đảm bảo xứng tầm với vị thế của một đô thị đặc biệt.

Sáng 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và một đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

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Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng các nhân sự lãnh đạo cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, có cơ cấu, tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động 11 cơ quan báo chí thành phố.

Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm: Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ TPHCM, Báo Pháp Luật TPHCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM.

Theo đó, ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng (TPHCM) - giữ chức Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Các Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM gồm ông Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, ông Tô Đinh Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao động.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm Hội đồng Biên tập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM.

Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM - giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

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Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng quà cảm ơn lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Biên tập cơ quan Báo và và phát thanh, truyền hình TPHCM, ông Lê Văn Minh - Tổng Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM - bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh ấn tiên phong ở cơ quan báo chí chủ lực truyền thông đa phương tiện của thành phố.

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Ông Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

“Chúng tôi xin hứa đoàn kết, thống nhất nhau sớm ổn định tổ chức, bộ máy, nhân sự đi vào hoạt động nghiêm túc đúng theo quy định, đúng tôn chỉ, mục đích. Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình thành phố cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các chương trình, có thật nhiều nội dung, những chuyên đề thật hay, thật đẹp, thật ấn tượng, tạo được sự quan tâm theo dõi, hưởng thụ của đông đảo bạn đọc, của người dân TPHCM và cả nước”, ông Lê Văn Minh cam kết.

Bước ngoặt chiến lược

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu giao nhiệm vụ.

Theo ông Lê Quốc Phong, hiện nay Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đang quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình trở thành một đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của khu vực.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí thành phố luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối gắn kết mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, qua đó đã khẳng định được uy tín, thương hiệu mạnh mẽ, không chỉ ở quy mô thành phố mà còn lan tỏa sâu rộng trong cả nước, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng việc sắp xếp, thành lập cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM là cơ hội lịch sử để bước sang một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và hiện đại hơn của các cơ quan báo chí TPHCM, đảm bảo xứng tầm với vị thế của đô thị đặc biệt.

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Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

“Thực hiện chủ trương quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, ngày hôm nay, một số cơ quan báo chí của thành phố chính thức khép lại sứ mệnh lịch sử của mình dưới những tên gọi cũ. Chúng ta đều hiểu rằng đằng sau một măng-sét báo, đằng sau một logo đài hay một tên gọi cơ quan, là mồ hôi, nước mắt, là tuổi thanh xuân và tâm huyết của biết bao thế hệ những người cầm bút, cầm máy...”, ông Phong ghi nhận.

"Sự ra đời của Báo và phát thanh, truyền hình TPHCM là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây là sự hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm, nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong

Ngô Tùng
#cơ quan báo chí #hành trình phụng sự bạn đọc #cơ quan Báo và phát thanh #truyền hình TPHCM #công bố thành lập #nhân sự Tổng Giám đốc

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