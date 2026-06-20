Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong khu vực cháy rừng

TPO - Khi tham gia chữa cháy rừng tràm tại xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một cặp vợ chồng trong khu vực xảy ra hỏa hoạn. Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 20/6, lãnh đạo công an xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng được phát hiện tử vong tại khu vực rừng tràm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, cùng ngày một vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng tràm Tây Xuân, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trong quá trình khống chế đám cháy, người dân bất ngờ phát hiện ông H.V.L. (SN 1969) và vợ là bà N.T.M.H. (SN 1972) nằm bất động trong khu vực rừng. Qua kiểm tra, cả hai được xác định đã tử vong.

Hiện cơ quan công an phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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