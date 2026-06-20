Đà Nẵng quyết dẹp lấn chiếm vỉa hè

TPO - Lực lượng chức năng kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết, không để ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Nhiều hộ dân tự ý sử dụng vỉa hè, lối đi công cộng để bố trí bàn ghế, vật dụng phục vụ buôn bán nước giải khát, ăn vặt tại khu vực chân cầu Rồng, bờ Đông sông Hàn, dọc phía Tây đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng). Nhất là vào các khung giờ cao điểm, thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn minh thương mại.

Trước tình trạng trên, UBND phường An Hải đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lối đi công cộng để kinh doanh trái quy định tại khu vực chân cầu Rồng, bờ Đông sông Hàn, dọc phía Tây đường Trần Hưng Đạo và các khu vực tương tự trên địa bàn phường.

Đồng thời gửi thông báo đến các hộ đang buôn bán tại khu vực này để các hộ nắm thông tin, chấp hành và làm cơ sở xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm, tái phạm.

“Phường kiên quyết lập biên bản, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết. Không để phát sinh tình trạng tranh giành địa điểm kinh doanh, chèo kéo khách, gây mất an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng hình ảnh du lịch của địa phương”, phường An Hải nhấn mạnh.

Phường chia sẻ thêm đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn minh thương mại, từng bước chuyển đổi nghề phù hợp, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện.

Khu vực cầu Rồng là điểm đến thu hút đông đảo du khách hàng đêm. Ảnh: Thanh Hiền.

Khu vực cầu Rồng, bờ Đông sông Hàn là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi tới Đà Nẵng, đặc biệt các tối cuối tuần khi cầu Rồng phun lửa, phun nước. Tuy nhiên nhiều hộ buôn bán tự ý đặt để bàn ghế, tranh giành địa điểm kinh doanh làm ảnh hưởng hình ảnh điểm đến.