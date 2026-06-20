'Hành trình tìm kiếm đồng đội' đoạt giải Nhất thi Tỏa sáng Giá trị Việt

TPO - Qua việc phản ánh hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhóm tác giả mong muốn cộng đồng góp sức chia sẻ, cung cấp thông tin cho việc làm nhân văn, ý nghĩa này.

Ngày 19/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt” giai đoạn 2025-2026.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn.

Diễn ra từ ngày 19/6/2025 đến ngày 8/6/2026, cuộc thi được triển khai sâu rộng trên toàn quốc, đã đón nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng. Có gần 500 tác phẩm gửi đến dự thi, trong đó hơn 400 tác phẩm là bài viết và gần 100 tác phẩm video clip.

Kết quả, giải Nhất thể loại bài viết thuộc về nhóm tác giả Quốc Hưng, Minh Khoa, Phúc Vân (công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) với tác phẩm “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội”.

Ban Tổ chức cũng trao 14 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 2 giải Nhì cho các tác giả có các tác giả, nhóm tác giả ở cả 2 thể loại bài viết và video clip.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Ngô Tùng

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, chất lượng tác phẩm năm nay mang đến sự phân hóa và sắc nét trong từng thể loại, thể hiện tốt chức năng báo chí trong việc phát hiện, định hướng và lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ.

Các tác phẩm thể loại bài viết có sự giao thoa thế hệ, trải dài từ sức bật, khát vọng của giới trẻ cho đến những thành tựu bền bỉ của các nhà khoa học gạo cội. Nhiều bài viết đã khắc họa đậm nét tinh thần dấn thân, trí tuệ Việt và dấu ấn kiều bào qua các tác phẩm tiêu biểu như: “Hai thế hệ, một dòng chảy AI”, “Hành trình tìm thuốc chữa ung thư của nhà khoa học Việt” hay “Trái tim tôi luôn thuộc về Việt Nam”…

Trong khi đó, các tác phẩm thể loại video clip cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang hình thức kể chuyện đa phương tiện, tiếp cận tốt độc giả trẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Các tác giả video đã thể hiện tư duy làm báo hiện đại qua các tác phẩm chỉn chu, truyền tải trọn vẹn thông điệp nhân văn như “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội”, “Nam sinh y dược cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp” hoặc khẳng định vị thế công nghệ đột phá qua “Tỏa sáng trí tuệ Việt”.

Các tác phẩm thể loại bài viết có sự giao thoa thế hệ, trải dài từ sức bật, khát vọng của giới trẻ cho đến những thành tựu bền bỉ của các nhà khoa học gạo cội.

Đại diện nhóm tác giả tác phẩm “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội” cho biết, sau nhiều lần theo chân các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đội K) sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ, nhóm chứng kiến bao nỗi vất vả không thể đong đếm được hết của các cán bộ, chiến sĩ. Qua việc phản ánh hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhóm tác giả mong muốn cộng đồng góp sức chia sẻ, cung cấp thông tin cho việc làm nhân văn, ý nghĩa này.

Cũng tại buổi lễ, Báo SGGP tiếp tục cùng Trung ương Đoàn phát động cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt” giai đoạn 2026-2027. Ảnh: Ngô Tùng

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