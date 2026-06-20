Khai mạc Festival thiếu nhi toàn quốc chào mừng Đại hội Đoàn XIII

TPO - Tối 19/6, tại tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn”.

Tham dự chương trình, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/6/2026. Đây là ngày hội lớn của thiếu nhi Việt Nam, được tổ chức trong không khí sôi nổi của Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I không chỉ là ngày hội quy tụ những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu, những tài năng xuất sắc của tuổi thơ Việt Nam mà còn là môi trường để các em giao lưu, học hỏi, trải nghiệm, phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế hệ măng non trong thời đại mới.

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư phát biểu khai mạc chương trình.

Trong khuôn khổ Festival, các em thiếu nhi sẽ được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, thi tài và thể hiện năng khiếu như: Carnaval “Rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương”; Hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; Triển lãm và hoạt động vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài”.

Vòng chung kết toàn quốc sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”; Vòng chung kết toàn quốc chương trình “Vươn cao ước mơ”; giao lưu Cờ vua vận động trong khuôn khổ Giải Cờ vua thiếu nhi Việt Nam; đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ, robot thông minh, văn hóa, nghệ thuật và thể thao...

Thông qua các hoạt động đa dạng và giàu tính trải nghiệm, Festival góp phần tạo môi trường để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển toàn diện trong học tập, cuộc sống.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thiếu nhi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; chương trình Carnaval mang đậm sắc màu văn hóa vùng miền cùng màn diễu hành của các đoàn đại biểu thiếu nhi, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về tuổi thơ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, tự tin và giàu khát vọng.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng 10 “Không gian học tập số” cho thiếu nhi tại 10 tỉnh, thành phố.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự Festival.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức trao tặng 10 “Không gian học tập số” cho thiếu nhi tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, An Giang, Lâm Đồng, Lai Châu, Tây Ninh, Huế, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Đồng Nai. Mỗi “Không gian học tập số” được trang bị 10 bộ máy tính và 1 tủ sách STEM, phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu thông tin, tiếp cận tri thức số và rèn luyện kỹ năng công nghệ cho thiếu nhi.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, Đội và các đơn vị xã hội đối với thiếu nhi vùng biên giới, vùng khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách số, tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường học tập hiện đại, từng bước phát triển toàn diện trong kỷ nguyên số.

Qua đó, triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, góp phần nâng cao điều kiện học tập, tiếp cận công nghệ số cho thiếu nhi tại các địa bàn biên giới và vùng còn nhiều khó khăn.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thiếu nhi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với thông điệp “Hội tụ tài năng - Kết nối đam mê - Lan tỏa khát vọng”, Festival năm nay nhận được sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) nhằm chắp cánh những ước mơ, tạo môi trường để tài năng nhí được tỏa sáng.