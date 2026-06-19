Anh Vương Như Hoan làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 – 2029

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 diễn ra với tinh thần hành động “Yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới”. Anh Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 – 2029.

Ngày 19/6, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 diễn ra với tinh thần hành động “Yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: CTV

Dự phiên trọng thể có ông Phạm Quang Ngọc – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của 229 đại biểu chính thức đại diện cho gần 700.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: CTV

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: CTV

Đại hội đã hiệp thương cử 54 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029; hiệp thương cử 5 anh, chị tham gia Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Anh Vương Như Hoan phát biểu tại Đại hội.

Tại Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029, anh Vương Như Hoan – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 5 Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I, gồm: anh Đào Nhật Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; chị Phạm Thị Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; anh Nguyễn Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên; chị Mai Thị Tươi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên; anh Phạm Tuấn Đạt - Phó Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I. Ảnh: CTV

Kết nối, đồng hành với thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận những kết quả mà các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Hàng trăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế được duy trì, nhân rộng; hàng chục dự án khởi nghiệp được hỗ trợ kết nối nguồn lực phát triển.

Màu áo xanh thanh niên cũng tiếp tục hiện diện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số và chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức triển khai công tác Hội theo tinh thần “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động).

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội là đoàn kết, tập hợp thanh niên; sức mạnh của Hội không nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức, mà ở khả năng kết nối và đồng hành với thanh niên.

Anh Lâm nhấn mạnh, trong điều kiện Hưng Yên có không gian phát triển rộng hơn sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra là không để bất kỳ nhóm thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Hội. Tổ chức Hội LHTN tỉnh Hưng Yên cần rà soát lại hiệu quả hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm ở cơ sở; đồng thời phát triển các mô hình phù hợp với nhu cầu thực tiễn như câu lạc bộ thanh niên công nhân, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế, chuyển đổi số, văn hóa, thể thao và các nhóm theo sở thích.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng yêu cầu tổ chức Hội tỉnh Hưng Yên xác định không gian số là mặt trận mới của công tác Hội. Mỗi cán bộ Hội phải là người tiên phong trong chuyển đổi số; việc sử dụng thành thạo các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo cần trở thành kỹ năng thiết yếu của cán bộ, hội viên, thanh niên. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự là những thủ lĩnh của thanh niên.